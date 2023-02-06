北京：元宵节开展群众文化活动200项

本报北京2月5日电 （记者潘俊强）记者从北京市文旅局获悉，元宵节期间，全市围绕“欢欢喜喜过大年 张灯结彩闹新春”主题，开展各类群众文化活动200项、345场，营造喜庆、欢乐、祥和的佳节氛围。

非遗民俗活动弘扬传统文化。聚焦节日元素，策划猜灯谜、手工制作、非遗体验等文化活动。朝阳区举办北京兔儿爷作品展，展示百件形态各异的泥塑兔儿爷作品。阅读推广活动乐享书香佳节。围绕元宵节主题，策划主题讲座、展览、亲子共读、图书推荐等丰富多彩的阅读活动。首都图书馆推出“舌尖上的年味儿——中国春节传统美食主题展”“日出新卯 春暖兆福——2023年新春典籍文化展”等多项主题展览活动。

元宵节期间，全市共有72个剧场举办75台136场演出，让人民群众在欢乐喜庆的氛围中度过一个文艺气息浓郁的元宵佳节。其中，北京交响乐团在中山公园音乐堂演奏“中信和业之夜—瑞兔呈祥·2023新春音乐会”，带来《太阳出来喜洋洋》《在希望的田野上》等曲目；北京京剧院联合长安大戏院推出“元宵佳节·京剧名家名段演唱会”；北方昆曲剧院经典剧目《墙头马上》在梅兰芳大剧院上演。大戏看北京——中华传统文化优秀剧目展演季精彩继续。

元宵节期间，在各大文旅商融合集聚区、网红打卡地、微度假目的地，众多文旅体验活动各有亮点。以前门大街、环球度假区、三里屯太古里、751园区、古北水镇等为代表的文旅商融合集聚区推出国潮闹春节、元宵喜乐会、冰雪嘉年华等文旅体验活动。在751园区，元宵喜乐会以“围炉煮茶”为主题，设置闹花灯、猜灯谜、吃元宵、耍龙灯、品香茗等，将中国传统节日的文化价值传递给各方来客。