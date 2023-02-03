持续提供院外全程长尾咨询服务 水滴“小依”累计服务150万余大病患者

大病患者常以“孤岛”自喻，随着移动互联网的普及，网络社群将这些分散的个体凝聚起来，打破“孤岛”，守望互助。

重症当前，患者最需要的是专业的医疗和用药指导、系统和权威的医疗资讯、温暖的服务和陪伴。在水滴公司搭建的患者社群中，“小依”即是承担起了这个角色。

水滴公司医药创新事业部总经理胡尧介绍，过去几年，水滴公司旗下水滴筹、水滴保等业务，服务了大量的大病患者。在这个过程中，水滴发现很多患者在治疗及康复环节，还存在着很多疑问。因此，水滴患者平台搭建起1600多个专病细分患者社群，覆盖12种常见重疾，并通过医患间的“第三人”——“小依”，经过患者同意后为患者持续提供院外全病程的长尾咨询服务。

“在以前，患者确诊后，通过网络搜索获取到的往往是真假难辨的碎片化内容，缺少权威的渠道了解疾病相关信息”，胡尧表示，“‘小依’背后是一个由临床执业医师、药理师、护理师、营养师、心理师等组成的专业医疗团队，能够用通俗易懂的语言为用户1V1解答包括医疗报告、用药困惑、疾病知识等医学科普知识，并提供营养&生活方式指导、心理支持等服务，帮助缓解患者恐惧无助的心情。”

数据显示，“小依”已经累计1V1服务110万余患者，同时还覆盖了1600个专病社群中的40万大病患者，为76.8万患者解答了超过482.4万条疾病疑问，为6.2万不知道如何选择医院医生的患者推荐了更合适的医生，为40.8万患者提供了生活及营养需求建议，收获了154.3万条患者好评。