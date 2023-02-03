“要赶在节前把‘爱心药包’送到村民手中，让大家有备无患顺顺利利过春节。”当记者来到山东青岛平度市南村镇新时代文明实践所时，南村镇苏子埠村的村医吕娅杰，正在组织乡村志愿服务队的队员们包装分发爱心药包。

“入冬以来，我们依托各村的新时代文明实践站，组建了乡村志愿服务队，实行‘医+药’双下沉服务机制，把文明实践站打造成‘老百姓家门口的服务站’。”青岛平度市委宣传部副部长王庆建告诉记者，以志愿服务为依托，平度在各社区、村庄开展了“五为五必到”活动和“敲门医生”送服务活动，精准帮扶农村群众特别是高龄和独居老人。

“大爷，这几天外面冷，尽量少出门，一定记得按时吃药，我的电话给你写在挂历上了，有什么事就马上打电话。”戴琰是平度市仁兆镇后高戈庄村的志愿者、乡医，日常负责做好村庄17位老人的健康走访。春节期间，戴琰不仅为老人们带去了常用感冒药、降压药，还叮嘱老人做好自我防护，有困难及时联系志愿者。

春节假期，平度市田庄镇心理疏导志愿服务队的志愿者李舒婷来到郝家寨村初二学生阳阳家中，看望这名父亲去世、母亲有残疾的学生。“快过年了，看到村庄里热热闹闹的，阳阳有些失落，心理也出现了一些焦虑和波动。我这趟来主要是了解他的心理状态和学习情况，解答他成长过程中的烦恼，做好心理疏导。”李舒婷说。

春节期间，平度市各镇街约1700余支乡村志愿服务队累计开展志愿服务33000余次，提供送药上门、代买代办年货、心理辅导、上门理发等多种服务，受益群众超过15万人次。