“兔年春节的年货都是我在互联网平台的直播间置办的，一家人团聚过了个热乎年，熟悉的年味儿又回来了。”在外地工作、第一次为家人置办年货的杨女士说。

近年来，短视频平台和直播间成了许多年轻人备年货的首选渠道。通过一方小小的屏幕，离家在外的人们找回了熟悉的过年仪式感，也在一年之初留下新的美好回忆。快手年货节数据显示，2023年年货需求旺盛，活跃买家比2022年增长超20%，其中90后、00后占平台新电商买家的一多半。

在线上，各种春节习俗也玩出了新花样，既让年轻一代深切感受年的温馨，也让老一辈人有了新的情感表达方式。承载着一代又一代人记忆的年味儿，也不止于“家人闲坐，灯火可亲”，而是延伸到各个互联网平台上呼朋引伴抢红包、花样百出订制红包封面等活动。如玩法丰富、年味儿十足的“上快手分20亿”红包活动，融入一系列趣味社交元素，激活老友新朋的情感连接。通过短视频、直播等数字化手段的运用，年味儿在线下线上交互蔓延融合，因更多人参与变得越发浓厚。

数字社区也用多样化的形式，营造了春节的热烈氛围，加强了大家的情感互动。在快手，着眼于普通人生活、云集当红演员与网络达人的“一千零一夜老铁联欢晚会”，将线下K歌场景搬到线上的“想见你新春K歌大会”，汇聚院线大片与精品短剧的“看大片过大年”，主打家庭团聚的“一起来拍全家福”等活动，都受到网友欢迎。

在喜庆过节的同时，不少返乡务工人员也开始为新的一年做打算。今年，直播间找工作成为他们的首选。春节期间，快手“快聘”推出“新春招工会”，汇集平台上的知名人力资源主播，开启“直播带岗”新模式，还联合全国知名的人力资源机构及若干智能制造和服务业企业，上线近45万个岗位，通过近30万场直播开启“云招聘”，促进蓝领群体就业。快手“快相亲”则结合用户需求，在河北、山东、吉林、辽宁等8个省份发起66场本地相亲直播。

时光流转，岁月变迁，但年味长存。以短视频和直播为代表的数字社区通过多元化的信息交互技术搭建内容矩阵，连接起广大用户与各行各业，全景式呈现了新春精彩瞬间。《“十四五”数字经济发展规划》指出，数字化方式打破时空阻隔，提高有限资源的普惠化水平，数字经济发展正在让群众享受看得见、摸得着的实惠。不断发展的数字社区，也在新年新气象中，成为人们畅享美好生活的新载体。