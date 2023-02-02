进一步提高急救技能普及率

本报广州2月1日电 （记者刘泰山）近日，“心手相连 点亮生命”120国家急救日倡议行动暨韶关心肺复苏技能普及培训项目总结会在广东省韶关市第一人民医院召开。2022年，为进一步提高市民心肺复苏急救技能普及率，韶关市将心肺复苏技能普及培训纳入2022年“韶关十件民生实事”，委托中国心胸血管麻醉学会以线上、线下相结合的方式开展心肺复苏急救技术的培训及考核工作。据了解，项目总受众人数约8.1万人，覆盖各级政府机关部门、企业、大专院校、基层医疗机构、村镇居民等。

中国心胸血管麻醉学会常务副会长兼秘书长敖虎山表示，由政府主导，专业力量参与，推进城市应急救助体系建设，提高公众急救意识和能力，为心肺复苏技能普及工作更加高效、精准提供了有益的尝试。本次中国心胸血管麻醉学会与韶关市卫生健康局合作，把韶关市作为创新培训方式的试点城市，在韶关市10个县（市、区）全面开展培训普及，成效显著，也为下一步在更多的城市开展普及积累了经验。

据了解，会议同期开展倡议设立“120国家急救日”行动。自2019年起，中国心胸血管麻醉学会连续5年组织倡议设立国家急救日的活动，先后有近百个中国心胸血管麻醉学会心肺复苏委员会公益培训基地在全国各地开展急救知识普及培训，数万名群众参与学习急救技术。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 13 版）