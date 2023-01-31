图表来源：北京市医疗保障局官网截图

人民网北京1月31日电 （记者孙红丽）30日，北京市医疗保障局官网将海南先声药业有限公司先诺特韦片/利托那韦片组合包装首发报价有关信息进行公示，公示时间为2023年1月31日至2月6日。

公示信息显示，先诺特韦片/利托那韦片组合包装的首发报价为750元/盒，含税出厂价格（或进口到岸价格）为705-720元/盒，原料药成本为334.53元，直接研发费用为502170000元。首发报价对照药品包括奈玛特韦片/利托那韦片（Paxlovid）、莫诺拉韦胶囊（利卓瑞）和阿兹夫定片。

资料显示，1月29日，国家药监局发布消息，近日，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准海南先声药业有限公司申报的1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称：先诺欣）、上海旺实生物医药科技有限公司申报的1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维）上市。上述两款药物均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。

(责编：孙红丽、吕骞)