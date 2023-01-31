点亮患者眼中的光（平行病历）

“小孙，今天晚上23床做睡眠监测，病人已经在病房了。”

放下值班大夫打来的电话后，我连忙上楼查看病人。睡眠监测检查是诊断睡眠障碍非常重要的方法，检查中要求病人在医院的病房住一宿，得准备便盆、卫生纸、水杯等生活用品。

推开23床病房的门，映入眼帘的场景，是一位正在收拾东西的老爷爷。我走过去详细了解了病人的信息，对他说：“今天晚上做的睡眠监测的检查比较特殊，安上电极以后晚上上厕所不太方便，需要有一位家属陪您。”

听完我说的话后，爷爷显然有些不知所措：“啊，需要家属陪呀？我老伴在家带孙子来不了，儿子工作忙出差了，今天只能我自己啊。哎，我这还总是爱起夜。”

我略一思考后说道：“这样吧，您下楼买一个尿壶放在床旁边，等晚上做上检查，我随时过来看看您。您有什么事情按铃叫我们就行，我们都在。”听了我说的话，爷爷紧蹙的眉头一下子展平，露出笑容道：“好，就按照你说的办。”

晚上8点40分，我来到病房，发现爷爷按照我说的已经准备好所有东西。一切准备就绪，像往常一样，我有条不紊地为病人安装电极，刚要安装口鼻气流，新的问题又来了。

爷爷稍显不快地说道：“你这东西放我鼻子里，多别扭呀。我还怎么呼吸，要知道这么麻烦，我就不做了。”

我耐心解释：“您先别着急，安上这个咱们也照样能呼吸，习惯习惯就好了。检查流程就是这样的，缺一不可。检查不就是为了给您确定病因吗？大夫才能更好给您治病呀，咱可不能说不做就不做了，再坚持坚持。”安抚过后，爷爷似乎也意识到了设备检查的重要性，便暂时卸下不快，不再出声。

凌晨1点，我再度去病房查看病人。只见爷爷盘腿坐在病床上，还未进入梦乡，我连忙问候道：“您还是睡不着啊？”

“可不，折腾半天也睡不着，身上绑这些东西不习惯啊。”

我劝慰道：“我理解您，但是咱们这是睡眠检查，保证睡眠可是相当重要。您躺下，深呼吸，放平心态，脑子里什么也别想，静一静，一会儿就睡着了。”

爷爷遵照我的嘱咐慢慢躺了回去。回到操作室，我通过监控看到，爷爷在床上折腾了一会儿就睡着了。

第二天早上，我去病房给爷爷拆电极。爷爷一见到我，眼神便亮了起来，乐呵呵说：“你终于来啦，我盼你好久啦！”

“您真棒，坚持下来了。”我一边赞扬，一边拆下了电极。

“谢谢你啊小姑娘。这一宿多亏有你啦。”

“您不用谢我，这都是我们应该做的！”

窗外，阳光正好。今天，和往常一样是平凡的一天，但却因为切实的关怀和病人的体谅而闪闪发亮。在看到爷爷眼中的那束光时，我内心也跟着雀跃欢愉起来。

我想，这便是相互理解和接纳的力量。点亮患者眼中的光，守护患者安康，这便是我在这个平凡岗位上为之奋斗的意义。沐浴在温暖的阳光里，我信步向下一个病房走去……

（作者为北京地坛医院神经内科技师）