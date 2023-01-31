新春数据，映衬热气腾腾的中国（望海楼）

“热闹的年味儿回来啦！”这个兔年春节，让无数中国网友发出同样的赞叹。

送祝福、庆团圆、贺新春，神州大地张灯结彩，洋溢着节庆的欢乐；返乡、出游，看大片、访古镇、赏雪观灯，14亿多人尽情享受着熟悉的春节“黄金周”。

一串串上扬的新春数据，见证活力。这个春节假期，中国实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；日均出入境41万人次，同比增长120.5%；全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%；电影票房67.58亿元，位居中国影史春节档票房第二；快递揽投量超7亿件，较2019年同期增长近2倍……活跃的市场、飘“红”的订单，是咱热气腾腾的中国！

热气腾腾，在千行百业的感受里。疫情防控进入新阶段后的首个春节，餐饮、商超、景区运营有序恢复。从都市商圈的流光溢彩到古镇集市的人潮涌动，客流回升、人气旺、排队、满座成为餐饮、住宿、旅游等行业的亮眼词汇。“我们预料到生意不错，但没想到这么火爆！”——不少从业者的感受，道出了市场的“暖阳春”。

火热的春节景象，折射消费市场的供需两旺。春节是一年消费集中释放的时期，随着人们出行半径扩大，馈赠家人、探亲访友、出游度假的需求攀升，带给市场满满机遇。据不完全统计，春节期间免费开放A级旅游景区1281家；美团上近百万商家标记“春节不打烊”；还有各地富有特色的新春灯会、冰雪周、灯光秀、光影节……传统消费提质升级，新型消费亮点纷呈，让“春节档”成为消费市场的年度好戏。

流动中国的图景，映衬城乡发展的节节攀升。有人携家眷返乡过节、有人带全家出游远行，火了“网红城市”，也热闹了县城小镇。支付宝数据显示，三线及以下城市消费金额比去年春节同期上涨近20%，涨幅超过一二线城市。这背后，是四通八达的交通网络让人与货在城乡之间畅行；是与日俱进的数字基础设施打破了城与村的信息边界；是品质消费提档升级，城市时尚和乡村特色各展千秋，全国统一大市场生机勃勃。

新春的红火开局，更传递全年向好的浓浓暖意。市场经济，宝贵最是信心。透过春节这扇窗口，人们可以去看长期、看大势、看主流：中国仍是全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，消费升级的浪潮席卷城乡，创新创业在这片土地上激荡活力，改革开放步伐坚定。有市场机构研究中国春节各项数据，得出结论：“预计消费改善仍有后劲”。是啊，虽经历过急风骤雨，但中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

观察节日里的中国，不少外媒捕捉到中国经济向上的积极信号。新加坡《联合早报》发文称，中国旅游、餐饮、电影等消费市场春节假期呈现爆发式增长，为今年中国经济复苏取得开门红。英国《金融时报》网站报道，中国消费者在新一年“打开钱包消费”，将为全球经济复苏带来希望。

接续兔年热火开局的好彩头，五湖四海的人们又启程出发，开始新一年的拼搏，工厂车间、项目工地上早已马不停蹄转起来、忙起来。

新春新气象，中国经济继续扬帆向前！

（作者为本报评论员）