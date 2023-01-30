国家卫生健康委：春节基层机构对989.7万人次老年人进行上门服务和随访

人民网北京1月30日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫表示，针对春节期间人口流动较大、返乡人员多的情况，为了更好保护老年人等易感人群，国家卫生健康委专门制定了《新冠重点人群管理服务与健康监测指南》，去年12月开始，对65岁以上有基础疾病的重点人群开展健康调查并且进行了风险分类分级服务，在此基础上，进一步规范分级服务流程，明确联系要点，细化监测内容，并通过多种形式对基层医务人员进行全员培训。

傅卫介绍，与此同时，会同农业农村、民政等部门指导各地落实“五级书记”抓疫情防控，压实基层党组织责任，充分发挥基层包保团队和基层医务人员等各方面力量，对老年人等重点人群落实落细健康服务。通过多种方式对有重症高风险和中风险的重点人群每周联系分别不少于3次和2次，动态掌握其基础疾病情况和健康状况；其他较低风险的重点人群，根据实际需要进行联系。在重点人群出现感染新冠病毒或者基础疾病加重的情况时进一步加密联系，对于居家治疗的感染人群指导其对症用药和及时的监测随访，对于重症风险高或者出现重症倾向的感染人员立即指导就诊和转诊，对于出现危重症风险的重点人群做到“早发现、早识别、早干预、早转诊”。同时，春节期间，调整拜年方式、减少外出频次等都有效地保护了老年人的生命安全和身体健康。

“根据监测，今年春节期间，乡镇卫生院和社区卫生服务中心累计对65岁以上的重点人群上门服务和随访达到989.7万人次，通过电话、微信、视频等各种形式提供健康咨询有1189.2万人次，指导转诊4万人。从监测数据看，通过城乡基层机构指导转诊人数总体呈下降趋势，低于节前转诊数量。”傅卫说，节后依然面临返程高峰、人员流动、聚集性活动等情况，国家卫生健康委要求各地不能掉以轻心，要持续精准做好包括老年人等易感人群的健康服务和指导。