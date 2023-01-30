“将温暖送到群众身边”——安徽组织志愿者参与疫情防控工作见闻

“这些物资来得太及时了，谢谢你们！”春节前，安徽省阜阳市颍泉区闻集镇火营村82岁的留守老人李为英收到了志愿者送来的“爱心健康包”，里面装有退烧药、N95口罩、消毒液等防疫用品。“感觉心里暖暖的。”接到物资后，李为英紧紧握住志愿者的手表示感谢。

“我们小分队主要为像李奶奶这样的老弱病残等特殊群体免费提供‘爱心健康包’配送服务。”志愿者王立佩说，当地志愿服务队由社区公开联系方式，“这样能及时收集群众需求，为居民提供物资代购和配送服务，让志愿服务更有温度”。

连日来，安徽针对疫情防控工作新特点新要求，组织动员130多万名志愿者参与健康教育、感染者居家治疗管理、购药送药等服务保障工作，积极宣传防疫新政策以及惠民措施，畅通服务群众“最后一百米”，解决群众“疫”时之忧。

在黄山市黄山区，当地仙源社区推出“幸福守门人”志愿服务，引导志愿者对社区的老年人进行逐一摸排，做到“一人一档”，详细记录其家庭情况、身体状况等信息。当老人遇到紧急情况时，可以通过手机“一键呼叫”获得志愿者的及时救助。

在宿州市灵璧县，当地公布290个村（社区）和210个城市小区疫情防控志愿服务小分队的联系方式，实行暖心配送服务“三个一”，即建立一套重点对象花名册，向重点对象发放一份防疫政策宣传单和一张紧急服务联系卡，实现群众有需要有人可找、有需求能及时办。

在滁州市明光市，当地中医院“杏林”志愿服务队开设“共享智慧中药房”，实现“线上诊断、专家开方、药剂配置、送药上门”，解决了8900余名农村群众“看病难”问题。

在淮北市，当地在做好岗前培训的前提下，组织返乡医学院学生开展志愿服务，协助基层医疗卫生机构做好疫情防控及医疗救治工作。“希望能用自己学到的专业知识帮助更多病人。”海南医学院学生徐铭昊寒假返乡后一直忙碌于导医导诊志愿服务中。

在阜阳市临泉县，当地“善桥”志愿服务队在线上发起“疫情下的心理调适”系列公益讲座，免费为群众进行心理疏导。目前，系列公益讲座总播放量已超过50万次，互动数突破8000次。“希望我们的讲座可以帮助大伙儿消除焦虑情绪。”项目发起人韦志中说。

据了解，近期安徽省文明办会同相关部门发动志愿力量参与疫情防控工作，依托全省19221个新时代文明实践中心（所、站），在村居、社区、机关、企事业单位等组建超过12.3万支防疫志愿服务队，让志愿者有针对性地提供帮助和服务。

“接下来，我们将继续紧扣人民群众需求，广泛动员志愿服务力量，助力疫情防控工作，以真情服务暖人心、聚民心、筑同心。”安徽省文明办有关负责同志说。（新华社记者戴威）