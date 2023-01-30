坚持持续精准服务好重点人群

本报北京1月29日电（记者陈晨）国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班29日召开第二次全国农村疫情防控工作调度会。会议指出，春节假期疫情形势总体平稳，人员大流动和聚集性活动没有造成感染小高峰，要继续盯紧盯牢重点人群健康监测服务、密闭场所管理、疫情防控宣传等关键事项，做好动态监测、定期调度，发现问题立即处置。

会议强调，要持续精准服务好重点人群。充分依靠基层力量，督促村“两委”干部和乡村医生点对点包人包户，特别对孤寡老人、留守儿童等特殊困难群体，要切实帮助解决饮食、医药、代购代办等实际困难；对偏远山区、牧区、林区、海岛等交通通信条件不太好的地方，保障服务要继续强化，守牢农村防疫工作底线，确保不出现冲击社会道德底线的极端事件。要坚持抓好重大活动和重点场所疫情防控工作。各地要及时总结好经验好做法，根据当地疫情形势，持续对聚集性活动做好引导管控。继续管好密闭公共场所，安排专人现场巡查提醒，控制好人员密度，加强消毒消杀，引导戴口罩，降低交叉感染风险。继续充分运用微信群、短视频、大喇叭、宣传横幅等多种方式，解读宣传疫情防控政策，普及疫情防控知识，落实好个人防护责任。