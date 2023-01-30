天津：用质控提升新冠病毒感染救治水平

“我们医院及时采用‘俯卧位通气’辅助治疗后，很多病情比较严重的患者因此受益，恢复了健康。”1月26日，天津市宝坻区人民医院医务处处长庞东旭对科技日报记者说，目前医院已有800多名医护人员参加了市卫健委组织的“新冠病毒感染患者医疗救治专项质控系列培训”，其中就包括俯卧位通气机理和实施。

为提升新形势下新冠病毒感染患者医疗救治能力和水平，1月初天津市开展了“新形势下新冠病毒感染患者医疗救治专项质控行动”，组织15家市级医疗质控中心在全市范围内开展培训，对三级医疗机构及部分二级医疗机构开展现场指导和督查。同时搭建市级质控信息交流互动平台，共享基础数据分析结果。

医疗质控管理覆盖患者就医全过程

“有部分重症肺炎患者，在进行常规经验性治疗后效果不满意。我们便应用支气管镜对患者行肺泡灌洗，灌洗液病原学送检，这样就可以有针对性地对患者进行抗感染治疗。”天津市宝坻区人民医院重症医学科主任刘春广说，这种规范性操作在天津市卫生健康委下发的《当前形势下新冠病毒感染医疗救治专家指导意见》（以下简称《指导意见》）中就进行过指导性提醒。通过规范的诊疗救治，很多患者转危为安。

不仅是重症医学科，各个科室、各个环节的诊疗规范在《指导意见》中都有针对性地提醒。

2023年元旦，天津市卫健委组织了市重症医学、呼吸、护理、急诊等15家市级质控中心，听取中心主任委员意见，将医疗机构统筹管理、优化流程、救治要点等内容形成专家指导意见，并在行业内定期发布。

同时，天津市卫健委还组织开展了新形势下新冠病毒感染患者医疗救治专项质控系列培训，内容包括俯卧位通气机理和实施、临床管理流程等。“截至目前，天津市已开展了五期培训，全市共有3.67万人线上参加了培训。医疗质控管理覆盖患者就医全过程，全方位保障救治质量与安全。”天津市卫生健康委医政医管处处长徐卫国说。

搭建信息共享平台进行质控监督指导

为了将质控工作落到实处，除组织专项质控系列培训外，天津市医疗服务评价和指导中心搭建了市级质控信息交流互动平台，促进不同市级医疗质控中心沟通协作，共享全市医疗救治基础数据分析结果。

“通过对专家建议、关键指标数据分析、存在问题等信息的定期收集、分析、研讨、推动和落实，充分发挥多专业医疗质控中心协作的合力效应，千方百计提高医疗资源利用效率和医疗救治能力，最大程度减少重症和死亡病例的发生。”徐卫国表示。

数据分析显示：1月4日至18日，医疗机构呼吸科俯卧位通气治疗开展率增长了19个百分点；1月12日至18日，17家哨点医院急诊候诊时间缩短了50%；通过规范全市急诊的分级分区救治，增加医务人员、轮椅和平车数量等，提高接诊效率，使病人得到及时治疗，有效提高了治愈率。(记者 陈 曦)