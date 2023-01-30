以仁心仁术造福基层群众

2019年6月，在对口支援高校北京大学医学部的安排下，我们西藏大学医学院2015级临床医学专业本科班的17名同学，来到北京大学首钢医院临床实习。11个月的实习中，我在普外科、内科等科室轮岗学习。从协助医生给患者做手术，到帮住院患者检查、换药，老师们精湛的医术、高尚的医德，给我留下深刻印象。

2020年藏历新年来临之际，我和一起参加实习的同学鼓起勇气，给习近平总书记写了一封信，汇报实习以来的收获和感悟，表达对党和国家的感恩之情，以及学好本领后报效祖国、建设家乡的决心。“希望你们珍惜学习时光，练就过硬本领，毕业后到人民最需要的地方去，以仁心仁术造福人民特别是基层群众。”习近平总书记的回信勉励，让我们备受鼓舞。大家很珍惜难得的实习时光，抓住机会学习锻炼，努力练好临床基本功。毕业后，我们17人全部留在西藏医疗卫生一线工作。当时也有其他职业选择，因为心里始终想着为基层群众服务，我还是选择来到日喀则市桑珠孜区东嘎乡卫生院，成为一名基层医生。

在乡镇卫生院，看病就医需求多种多样，这就要求我们不断提高沟通能力、诊疗水平。一些患者文化水平较低，对医嘱的理解能力较弱，为了让他们记住服药规范、饮食禁忌，我们往往要花费不少时间，用他们听得懂的方式来说明。比如，有人不理解什么是高血压，我们就会根据他们的身体状况指出症状，反复强调坚持吃药，并就改善生活习惯提出建议。来看病的群众很信任医生，只要解释清楚了，都能遵守医嘱。工作之余我也没忘记充电，认真阅读书籍文献，积极去上一级医院学习交流。练就过硬本领，才能为群众提供更优质的医疗服务。

乡镇卫生院作为常见病、多发病诊治的第一道防线，做好老年人等农村重点群体的健康服务，是我们工作的重中之重。前段时间，在为藏东村老人开展健康检查的过程中，有位身患多种疾病的79岁老人，引起了我们的注意。考虑到老人子女不在身边，暂时无人照料，除了为他检查、开药，详细叮嘱注意事项，回去后我们还每天打电话问候，询问病情。等我们第二次去时，老人女儿已经回到了他的身边。她握着我的手，虽然没说什么，但眼眶已经湿润。类似的事例还有不少。在和村民打交道过程中，我对基层医务工作者的职责使命有了更深刻的理解，也更加坚定了扎根一线、服务群众的决心。

这几年，我们卫生院陆续添置了牙椅、雾化器、便携式B超机等设备仪器，医疗救治能力得到提升。“医生是人民健康的守护者。”我会牢记习近平总书记嘱托，不断提高岗位技能，扎扎实实干好基层医疗卫生服务工作，努力做党和人民信赖的好医生。也希望有更多优质医疗资源、人才下沉到乡镇卫生院、行政村卫生室，给高原人民带来更多健康守护。

（作者为西藏自治区日喀则市桑珠孜区东嘎乡卫生院工作人员，本报记者徐驭尧采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 05 版）