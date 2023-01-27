乔业琼、杨迪、方彭依梦、刘欣蔚、耿志超、黄启源、刘颖婕、王月平、门春晓、麻潞

春节，阖家团圆的日子，大街小巷到处洋溢着过节的气氛。

随着新冠疫情防控措施优化和出行政策调整，今年春节，很多人选择了返乡过年，与家人享受暖暖的团聚时光。但对于无数医务工作者来说，这个春节仍意味着坚守与忙碌，意味着责任与使命。它的另一端，连接着千家万户的健康与幸福。

守护：重症救治不停歇

“来，准备俯卧位通气，搭把手”“主任，病人生命体征不稳定，麻烦您来看一下。”“病人准备进行血液净化”……走过一段狭长的走廊，在浙江大学医学院附属邵逸夫医院重症监护室（ICU）里，仍是一片忙碌景象。

ICU是个与生命赛跑的地方，即使是在春节期间，这里的医护人员也要快节奏工作。

“春节还留在重症监护室的病人，大多是失去意识或生活无法自理的病人。医护人员不但要负责病人的治疗，还要24小时负责他们的饮食起居。”浙江大学医学院附属邵逸夫医院重症监护室（ICU）护理组长申蕊蕊介绍。

医护人员正在给危重病人吸痰。人民网 方彭依梦摄

心外按压、除颤、配合气管插管、中心静脉置管、穿刺等各种抢救与操作；或翻身拍背、监测患者生命体征、护送患者外出检查、为患者行血液净化治疗；或为患者进行心理护理，尽量使病人舒适。在ICU，电话随时会响，危重患者随时会来，医护们随时准备着。

提起家人，申蕊蕊觉得最亏欠的是父母。疫情以来，她都是在ICU过的年，心里最念念不忘的，是老妈包的饺子。

千里之外的西安，一对医生夫妻也在值班中度过春节。

早上十点，忙而有序的急诊ICU里，监护仪的滴滴声和医护们的呼唤声交织在一起，西安交通大学第二附属医院急诊科主治医师宏欣应声在病床间小跑着处理各种状况，这里的每一秒都异常珍贵。

宏欣的爱人刘仲是一名急诊外科医生。“过年值班，她在内科我在外科，换种方式相守，挺好的。”刘仲说。

三年来，两人已经习惯每日高强度的工作状态，习惯凌晨接到科室电话一起赶回医院，并肩作战站好每一班岗，互相扶持着为挽救每一个生命而努力。

守望：诊疗服务不断档

“医生，我这两天头有点晕，您给检查一下吧。”“咳嗽还是不见好，这大过节的，不想往医院跑了。”……

新年伊始，一辆“移动大白”出现在江苏无锡市新吴区的居民小区和商业广场，方便了当地居民在应对新冠疫情中寻医问诊和疫苗接种。这是由新吴区民政和卫生健康局与上海瑞金医院无锡分院联合推出的无锡首辆“移动医疗服务车”。

“医疗车是在之前‘移动疫苗接种车’基础上升级改造的。”趁着坐诊的轮换间歇，上海瑞金医院无锡分院副院长邓漾说，该车增配了血压计、血糖仪、脉氧仪等常用医疗设备以及退热、止咳、抗病毒等治疗药物，可以满足居民一般的问诊需求。

邓漾介绍，医院每日抽调资深专家、护士组成三人团队随车坐诊，现场为轻症患者提供问诊和配药等服务。“对于病情较重或者有转诊需要的，我们会通过绿色通道转接，保证病人及时就诊。”

近日，南京市江宁区幸福园护理院的驻院医生柴瑾在例行健康巡查时发现谢奶奶血氧指数偏低，她随即拿起手机开启视频连线。

在另一端提供“云诊疗”服务的，是江宁区东山街道社区卫生服务中心的梁婷医生。经梁医生指导用药，如今谢奶奶的身体已经恢复如初。

“保健康、防重症”是养老机构疫情防控工作的重点。幸福园护理院现有60名住养老人，平均年龄88.5岁，大多数护理等级在“中度”以上。

护理院院长李佳树介绍，对于已经感染尤其是有症状的老人，除加强护理监测外，院内医护坚持每日巡诊，重点查看老人血氧情况，一旦发现指标降低即刻让老人吸氧。如有发烧症状，给予相应的退烧药物治疗。

幸福园护理院驻院医护人员视频连线社区卫生服务中心医生为老人诊断。江融轩摄

江宁区民政局相关负责人介绍，当养老机构的老人健康状况出现变化、驻院医生无法判断时，可以第一时间连线“云会诊”。危重或者急诊病人先进行视频会诊，由医生初步判断病情，后续对接相应急诊科室或者按照科室收住入院。

守候：农村防疫有温度

今年春节，人员流动大，加之冬季气候因素影响，村里的老年群体是防疫工作重点关注的对象。在山东省滨州市博兴县庞家镇官赵社区卫生室，张东霞正和同事们收拾药箱，匆匆去往村里老人家中巡访。

乡村医生上门寻访，老人们脸上挂满了笑容。 滨州市卫健委供图

张东霞是一名乡村医生。在最基层的村医工作岗位上，已默默奉献了28年。

她的药箱里有村医的“三件宝”——听诊器、血压计、体温枪，最近还新添了指夹式脉搏血氧仪。老人们的血氧饱和度检测是巡访检查的重点。经过仔细检查，老人们的身体状况还不错，这让张东霞和同事放下了心。

老人们的用药也是张东霞所惦记的。她认真询问老人近期服药情况并做出指导，临走还为老人们送上了“健康六件套”，并叮嘱老人控盐控油，保持良好的生活习惯。

晚上9点多，得知92岁的张玉儿发烧，原本就对老人保持着密切关注的山西省临汾市洪洞县堤村乡安定村村医纪惠斌立刻上门处置。半夜，家属来电说老人低烧还没退，纪惠斌赶紧从被窝里爬起来往老人家赶。

量血压、测体温、测血氧饱和度、开药方……老人的症状逐渐缓解，纪惠斌稍微放下心来。此后，纪惠斌每天两次上门检查，直到五天后老人身体好转。

“我管理着村里900多村民，老年人不少，不敢耽误。”纪惠斌在村里已经工作了20多年，谁有糖尿病、高血压等疾病均了然于胸。

在山西人口第一大县临汾市洪洞县，有700多名像纪惠斌一样的村医，24小时坚守一线，中西医并用，随叫随到，最大程度减少新冠疫情对村民尤其是老年群体的威胁。

家是最小国，国是千万家。在万家灯火的美好图景中，离不开身披白衣的他们，为你我健康，24小时坚强守候。

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(责编：乔业琼、吕骞)