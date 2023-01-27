新华社西安1月26日电 题：让老乡们过好团圆年——陕西乡村疫情防控见闻

新华社记者邵瑞、蔺娟

周至县马召镇富饶村的村医刘学军（右一）上门为群众诊疗。新华社记者邵瑞 摄

大年初四，82岁的陕西省周至县马召镇富饶村村民任文博，接到了来自村医刘学军的新春第一通电话。简短拜年后，刘学军详细了解起任文博的身体状况，得知老人精神尚好。“这两天天气冷，一定保暖好不要感冒。春节饮食上不能吃过饱，对心脏和血压不好。”刘学军嘱咐说。

任文博有冠心病、脑梗、高血压病史，2022年底感染了新冠病毒，在周至县人民医院住院治疗一周后回到了村里。上门随访的村医刘学军了解情况后，每周与任文博联系3次，随时掌握他的恢复情况。

近段时间来，在周至县马召镇，全镇4900多名65岁以上老人，根据基础病的有无和严重程度，每周都会接受1至3次的家庭医生随访。除了提供健康咨询和用药指导服务外，家庭医生团队会及时帮助病情较为严重的村民进行转诊分流。

周至县马召镇中心卫生院院长冯晓春介绍说，加强对农村重点人群的跟踪随访，起到早发现作用，是现阶段当地镇村医疗卫生机构的工作重点。2022年底，马召镇为镇内每个村卫生室分别配备了7个指夹式血氧仪。对行动不便的村民，马召镇中心卫生院把血氧仪直接配到村民家里。

“近3周来，镇卫生院接诊人数逐渐平稳，大部分住院部的病人好转后，近期也都回家了。”冯晓春说。

记者从周至县卫健局了解到，该县春节期间优化120急救指挥调度，重点加强对老年人、基础病患者、孕产妇、婴幼儿等人群的保障。成立5支县级医疗专家团队坚守岗位，并对全县村卫生室予以巡回指导，畅通转诊绿色通道。

陕西在关中、陕南和陕北13个区县设置固定观察点，加强疫情形势分析研判。抽调60名专家，组建6个省级医疗救治专家组，实行分区包片巡诊。春节前，陕西已先后3次组织省市县乡村五级医务人员5万余人次参加疫情防控、医疗救治相关培训。

同时，陕西持续加固农村薄弱部位，推动资源力量向基层下沉，强化治疗照护等服务保障，已为全省22394个村卫生室免费配置44788个指夹式脉搏血氧仪。

春节期间，旬阳市各级党委书记带领5600多名党员干部下沉一线，走访农户4.1万余户，变身农村疫情防控“网格员”“快递员”“宣传员”，送温暖、送药剂、送服务。

旬阳市还组织协调爱心志愿者、返乡大学生等社会力量投身农村抗疫一线，并返聘退休医护人员、临时聘用医学专科毕业学生共73人，有效扩充基层医疗队伍。

黄陵县为县内的医院和镇村医疗机构采购了总价值1400余万元的药品和设备，陆续发放到位。当地还组成由黄陵县人民医院牵头，县中医院、妇保院和12个乡镇卫生院配合的救治体系，通过牵头医院统一调配医护人员、床位和药品设备，促使县级医疗救治力量下沉至乡镇村组，推动救治关口前移。