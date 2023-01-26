农村地区疫情防控工作专班：推动医疗资源更多向村镇倾斜下沉

据农业农村部网站24日消息，1月24日，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班召开调度会。会议强调，各地要以时时放心不下的责任感，始终绷紧农村地区疫情防控这根弦，思想上再重视，力量上再聚焦，资源上再倾斜，盯紧抓实各项工作，坚决打好农村地区疫情防控这场硬仗。

会议指出，春节期间大量人员返乡，叠加多地的低温寒潮，必须高度重视，以务实有力举措过好农村疫情防控的关键一关。各地要持续加密调度监测，既要通过信息、视频、电话全面了解整体情况，也要针对性选择山区、牧区、林区、海岛等风险点位，派出工作小组到返乡人员较多、重点人群集中的村镇，针对感染、重症、重点人群包保服务等情况深入调研排查，点面结合把情况摸透、问题找准。要通过细致周密的工作机制，动态掌握一手情况，抓早抓小，及时处置解决苗头性倾向性问题，最大限度降低感染、重症风险。

会议强调，要点对点盯住农村老幼病残孕等重点人群，通过入户、电话、微信等多种方式及时了解情况，督促把预防、用药、救治、生活等服务落实到位，想方设法把包保责任落下去、服务工作做到家，确保各项措施落实全覆盖无死角。进一步加强协调，推动医疗资源更多向村镇倾斜下沉，调配补齐人员力量，备足药品设备，保障好转诊转运车辆，做到“有药可用、有病能治、有车能转”。加强宣传引导，通过大喇叭、明白纸、微信群、短视频等能够直达农民的有效方式，开展防疫知识正面宣传，提醒农民朋友减少聚集、适度饮酒，并根据区域疫情形势，引导管理好聚集性活动和封闭性重点场所，确保农民群众度过一个安定祥和的春节。