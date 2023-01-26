春节假期，依然忙碌的“中国空间站诞生地”食堂

中国航天科技集团五院天津基地的食堂，自2012年营业以来基本没有休过假，这个春节也不例外。因为这里总有一批坚守岗位的航天人。

春节期间，工作11年的闫俊峰等食堂工作人员给春节值班的航天人，在原有菜品的基础上加了两荤两素，除夕和初一还备上了6种馅的饺子。

“我们每天换着花样做，让大家在这里也能品尝到家的味道。”闫俊峰颠着大勺说。

中国航天科技集团五院天津基地是中国空间站的诞生地。每天，这里都有许多科研人员、技术人员、后勤保障人员加班加点，为的是不久后将一个又一个航天器万无一失地送上太空。食堂，也便成为航天人加班期间的“补给站”。

曾参与“嫦娥四号”等多个卫星装配工作的“90后”孟庆昕便是其中一位。作为卫星装配工，他已经3年没有回老家过年了。

“航天工作工期紧、要求高，我的每项工序都是以微米为单位计量，容不得半点马虎。”孟庆昕说，春节期间加班加点，后面的工作才能更从容。

今年春节假期，中国航天科技集团五院天津基地有200多人坚守岗位。不过，很多人并不在食堂就餐。

闫俊峰师傅一语点破其中缘故：航天人选择轮班值守，而且不少人工作一忙起来了，便让同事带回盒饭在办公室吃。“这里的人虽然年轻，但都挺拼的。”食堂大厅服务人员一天最多能打包几十盒带走的盒饭。

春节期间，食堂就餐时间延长了半个小时。假期不比平常，虽然有值班的人，但一个人得顶两三个人用，忙起来容易耽误吃饭。比如，消防岗位便一刻也离不开人，负责这项工作的张军生得等到同事吃完饺子接替自己后，再匆匆赶往食堂。

“不能让他们吃不上热乎饭。”闫俊峰师傅说。

这个春节，食堂门口贴着大红福字，还有一条大红横幅：高质量保成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设。（记者王井怀、梁姊）