去年12月下旬，68岁的潘奶奶因感染新冠病毒发烧不退，就近到上海市青浦区朱家角人民医院就诊。由于病情发展迅速，主治医生张飞通过医联体远程会诊平台联系上海市级救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰。通过远程设备，胡必杰现场指点医务人员救治，让潘奶奶脱离了危险。

4天后，潘奶奶的病情出现反复。张飞又向上海市级新冠感染临床救治专家组申请会诊，专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏看到后迅速视频回应，调整了治疗方案。之后，潘奶奶的身体状况明显改善。

几天前，青浦区徐泾镇北大居社区卫生服务中心，收到了95岁患者黄阿婆的女儿送来的表扬信。黄阿婆感染新冠病毒后迟迟未愈，如果去市中心大医院，来回就要五六个小时。仔细考虑后，家人带黄阿婆来到附近的这家社区卫生中心。经过一段时间治疗，阿婆病情日渐稳定。

据了解，上海市社区卫生服务中心承接了全市超过50%的发热诊疗量，有效缓解了二三级医院的救治压力，并通过“早发现、早干预、早诊治”来“保健康、防重症”。

小医院一线守护，大专家远程搭脉。夯实基层医疗的“网底”作用，源于一二三级医疗机构分级诊疗体系建设，以及远程诊疗平台、互联网+医疗通道的强大支撑。上海组织132名市级专家和579名区级专家，分片区加强市区两级医疗机构对重症患者的救治以及对社区卫生服务中心的指导。上海还建立每日重症患者的专家会诊，建立日清单和院内专家的多学科联合诊疗多项制度。

过去一个月，上海市级专家提请全市大会诊126次，区级专家进行专题培训130次，现场巡诊137次，远程会诊698次，指导社区医生对3283例患者进行治疗。

专家下沉、包干指导和远程会诊机制，将养老院、护理院也纳入其中。青浦区有护理院16家，收住老人3224人。“针对护理院重点人群，我们建立了社区卫生服务中心巡查机制和区级专家组包干对接机制，协调解决护理院的诊疗问题，积极协调保障抢救药品、建立转诊绿色通道、强化业务培训，降低住院老人死亡率。”青浦区卫健委副主任沈利群介绍。

《 人民日报 》（ 2023年01月26日 04 版）