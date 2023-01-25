过节，如何预防孩子积食

发烧，不单是因为感染了病毒或细菌，对于儿童来说，吃得太多不消化，也会引起发热。现在正值春节，每个家庭的年货都非常丰富，广东省妇幼保健院急诊科主任医师彭淑梅提醒广大家长，“若要小儿安，须受三分饥与寒”，别让孩子吃太多，每天保持两小时户外活动有助于消化、吸收。

问：积食引起的发热有啥特点？

彭淑梅：孩子食积发热的同时还伴有腹胀、腹痛、嗳气、大便酸臭、排便不畅等症状，有的还伴有手心腹部热、唇红、胃口不佳、睡觉不安等。

问：孩子出现积食，如何尽早识别？

彭淑梅：家长可通过食欲、睡眠、口气和大便等情况识别孩子是否积食。

食欲 孩子没有胃口往往处于积食初期，会自动减少进食，这时不要强迫孩子吃东西。中医有说法是“损谷自愈”，“损谷”是少吃的意思，孩子减少进食自然就可缓解积食症状。

睡眠 积食的孩子往往有夜里睡不安稳的情况。

口气 积食孩子通常口腔会有异味，这是因为胃气不降导致的。

大便 孩子积食时常常也会出现便秘，且大便特别臭或有酸腐味。

问：孩子积食了该如何调理？

彭淑梅：应适当减少食物的总量，可选择清淡、容易吸收的流质饮食，比如蔬菜汤、豆腐、米粥、面汤等。五谷杂粮均有健脾和胃的功效，如山药、薏仁、玉米、小米等。同时给予健脾胃、助消食、化积滞等药物。便秘腹痛可使用益生菌，有助于调节肠道环境，促进肠道正常菌群的生长繁殖，抑制致病菌的生长，从而促进肠道恢复健康。

此外，还可以通过中医推拿缓解孩子的不适，比如揉按中脘穴、捏脊等。

问：如何预防孩子出现积食？

彭淑梅：让孩子适当空空肚子没坏处，若孩子总处于不饥不饿的状态，久而久之，脾胃功能受损，影响食欲，也容易导致积食发热或积食咳嗽。让孩子节制零食，不吃油炸、膨化食品，避免吃巧克力、花生米等含脂肪过多的食品。

坚持让孩子每天户外活动两小时，有助于消化、吸收。引导孩子调节好情绪，不要在哭闹中进食。（记者 张华 通讯员 吴蝉凤 王晓琴）