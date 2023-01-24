一名养老院护理员的通信记录（新春走基层·服务暖）

大年三十，早上8点，拎着血压计，带上血氧仪，汪秀云到了岗。她是安徽省合肥市庐阳区大杨镇庐园长者服务中心护理主任，从春节前要一直值班到初四，今天要去为老人监测健康状况。

80多岁的刘奶奶正倚在床上。量血压、测血氧，老人各项指标正常。汪秀云一边叮嘱要“适量活动”，一边掏出手机给老人拍照片，这几天她每天都会把老人的照片发给家属。

刘奶奶很高兴，几天前汪秀云刚帮老人和家人做了视频连线。那天，面对手机镜头，刘奶奶声音洪亮：“我在这儿挺好的，你们别担心！四菜一汤，送饭上门，缺啥直接跟小汪讲，她就会帮着添置。”视频那头，女儿一家远在外地，思念却能跨越山海。家人们七嘴八舌地问候，孩子们直往镜头前凑，看着熟悉的面孔，老人眉头舒展，脸上泛着笑。

“刘奶奶不太会用手机。”汪秀云告诉记者，护理员不仅要关心老人的身体健康，还要提供心理关怀。她帮着牵线搭桥，成了老人与家属间的纽带。

“老人们家属的联系方式我这儿都有。平时，家属们传来视频或照片，我都会第一时间拿给老人们瞧。”说话间，汪秀云滑动手机屏幕给记者看，有85名家属的联系方式，聊天对话框里，内容满满的。

“园区有80多名老人在这里过年，医疗物资储备能跟上吗？”记者问。

“退热药、感冒灵都有，氧气储备也足。园区内还有名全科医生，会对有需要的老人进行病情监测。”走出刘奶奶房门，汪秀云和记者走进了医务室。医务室中，防疫物资分门别类，医疗设备摆放整齐。

窗边，工作人员正在贴“福”字。剪窗花、挂灯笼、贴春联……整个园区年味十足。

中午，汪秀云简单扒了两口饭，来不及休息，就和同事换上红毛衣、系上红围巾，找了空房间排练起来。“一会儿要表演节目给老人们拜年，我们抓紧时间再练练。”汪秀云又将精心准备的节目内容练习了一遍又一遍。

下午3点，联欢会上，汪秀云和同事带来一首《新年到了》，赢得满堂彩，老人掌声不断。“过年嘛，大家在一起唱歌跳舞，热闹又有趣。这样的活动最好再多来一些！”87岁的王丽梅乐呵呵地说。

今年是汪秀云在庐园长者服务中心度过的第六个春节。从为老人们采购生活物资，到和大伙儿一起贴春联，再到带着大家做手指操，这阵子她忙得脚不沾地，困了就在陪护椅上躺一会儿。对汪秀云来说，园里的老人就像自家长辈一样。工作虽然辛苦，但她乐在其中。

新的一年，汪秀云也有新盘算。“过年的活动丰富多彩，看电影啊，做手工啊，老人们都很开心。来年平日里我们也应该更多安排一些娱乐活动，让老人们的日子越过越舒心。”

本期统筹：张佳莹

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《 人民日报 》（ 2023年01月24日 04 版）