飞鹤乳业：青春飞鹤，砥砺奋进再出发

2023年1月20日，飞鹤乳业董事长冷友斌致全体员工新年寄语，全文内容如下：

60年征程，我们仰望星空，负重前行，踏遍千山万水，归来仍是少年。

60年来，我们与祖国同行，把守住中国宝宝口粮的重任扛在肩上，潜心打造了农牧工全产业集群，引入世界级制造体系、推动全产业链数字化升级，开辟了行业最佳发展道路。我们建立顶尖科研平台，在中国母乳、婴幼儿营养健康等科研上保持国际领先，“揭榜挂帅”国家十四五重点专项，引领行业突破难题，以航天品质和真诚服务，重新赢得了消费者对国产奶粉的信心，成为中国婴配粉第一品牌。

60年在历史长河或许弹指一挥，但对于飞鹤人，那是一生的心血，一辈子的事业。每一个曾经、现在和未来为飞鹤奋斗的人，都值得尊敬和感激。正是有一代代薪火相传的奋斗者，飞鹤才能永葆向下扎根、向上生长的生机与活力，不断从希望走向新的希望，从胜利走向新的胜利。

未来已来，我们厚积广储，开拓创新，拥抱变局与未知，重整行装再出发。

百年变局快速演进，中国式现代化提速前行，时与势总在变化，危与机永远并存。下一个60年，我们蓄势待发，要以坚定的战略方向，独树一帜的核心能力，永进无潮的创新迭代，成为真正的“进化型高净值”企业。

我们要全力巩固和延展孕婴、儿童学生、健康食品、营养健康4大业务领域，让飞鹤所点亮的每一个生命更健康。立足产业链上游北纬47黄金纬度带的资源禀赋，以“鲜萃活性营养 更适合中国宝宝体质”的新一代婴配奶粉为牵引，持续提升营养科技的行业引领力和产业化水平。

我们要用心成就品牌，始终与消费者心灵相连、情感相融，用卓越的品质、前沿的科技、有价值的产品，不断擦亮飞鹤国品之光的底色，成为未来中国健康食品的独特象征。

我们要锤炼打硬仗、善创新的飞鹤铁军。明天的飞鹤，每一个创新的种子都应该被呼应、被鼓励，每一个年轻人都能够挑大梁、当先锋。

优秀的企业创造价值，伟大的企业赢得人心。我们要全面拥抱数字科技，全域、深度的连接上下游伙伴的核心能力，打造全渠道共生共荣的数字新生态。担当社会责任、助力乡村振兴，把“共富产业链”铸的更牢，走好可持续发展之路。

祝愿每一个飞鹤家庭，每一位飞鹤伙伴，每一位飞鹤用户，阖家幸福，新春快乐！新的一年皆得所愿，扬帆出发！