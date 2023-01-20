“乡村暖冬计划”村医新冠防治培训课上线

1月18日，由上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光、广慈转化基金会理事长陈赛娟携手瑞金医院5位专家推出的“乡村暖冬计划”村医新冠防治培训课，在人民好医生客户端、复星健康平台直播。

同时，来自瑞金医院、海南省人民医院的六位专家陈尔真、卞晓岚、李庆云、景峰、瞿洪平、林峰在线为参加培训的村医们答疑解惑，就新冠重症化早期识别、重型病患处理、氧疗等新冠防治问题，进行2个小时的专题讲解。据悉，全国超126万人次在线观看了这场培训，并与专家展开了互动问答。

重症化早期识别是关键 出现预警指标异常要及时转诊

据了解，“乡村暖冬计划”村医新冠防治培训课程本期主要包含6个重点课程。瑞金医院副院长陈尔真围绕《新冠感染患者重症化的早期识别》进行了授课。“新冠感染患者重症化的早期识别非常关键。”陈尔真指出，找出有基础疾病的患者是“早识别”的前提条件。在此基础上，临床要利用早期预警的5大指标来判别基础病患者是否进入了重症阶段。

“对于基层医院来说，如果发现患者出现重症化预警指标异常（即呼吸急促困难、氧饱和度下降、氧流量过高），要及时将患者转到上一级医院进行规范化的“早干预”，阻断病情的进一步发展，降低死亡率。”陈尔真表示，基层医疗机构一定要掌握好转诊的指征、明确转诊目标、落实转诊路径，才能够真正将国家倡导的“保健康、防重症、降死亡”的防控策略落实到位。

在线上答疑中，对于许多农村老人有慢性病还叠加新冠感染风险，乡村医生该如何做好老年人慢性病管理的问题，海南省人民医院感染科科主任林峰表示，一是要用药控制好患有高血压、动脉硬化、慢阻肺病人等慢性病患者的基础疾病；二是做好防护，避免聚集；三是出现症状后尽快测抗原或核酸，尽可能降低重症发生率和病死率。

“对于存在重症风险的患者，应该做到早发现、早识别、早干预、早转诊。”重症医学科主任瞿洪平围绕《新型冠状病毒感染重型患者处理原则》分享时，为基层医生列出了具体处理原则：一是密切监测患者的生命体征；二是持续保证患者的氧供，避免危急生命的低氧；三是开放静脉通道，特别对于已经出现休克的患者，要给予补液或使用升压药，来维持患者的血压；四是在没有禁忌症的情况下，可以给予抗凝治疗；五是尝试“俯卧位通气”治疗；六是重型患者等待转诊期间，医生可权衡利弊，给予短程小剂量的糖皮质激素治疗。

氧饱和度监测非常重要 患者清醒才能俯卧位通气治疗

对于村医提出“血氧饱和度在小于93%以下，但是没有因血氧饱和度低而出现症状的病人该如何用药”的问题，陈尔真表示，血氧饱和度有个体差异，不同地区的血氧饱和度跟海拔高度有关系。“氧饱和度低是一个关键指标，同时要结合流行病学特征、临床症状来区分和判断，高原地区可以适当降低氧饱和度标准，根据实际情况来甄别。对老年人要多关注沉默性缺氧，注意皮肤粘膜等症状来判断，有症状了尽早用上（抗病毒）药物。”

面对低氧血症患者，氧疗选择的基本思路有哪些？呼吸与危重症医学科副主任李庆云围绕《新型冠状病毒感染与氧疗》进行了分享。他表示，氧疗原则包括适宜人群、实现目标、给氧方式和及时监测四部分。其中，及时监测很重要，临床一般通过评估患者氧疗效果、观察症状、监测指氧饱和度，来避免患者长时间低氧。如果上述策略效果不理想，基层医疗机构要注意及时升级氧疗策略。

李庆云还介绍，在阻断轻型、中型往重型发展的过程中，氧饱和度监测非常重要，因为氧饱和度是新型冠状病毒感染者重要的生命体征，也是判断疾病严重度监测治疗反应的重要参数。

“俯卧位通气”是针对新型冠状病毒感染者的一个有效治疗策略。“让患者在俯卧的状态下进行呼吸，它能很好地改善患者的氧合，有利于气道内分泌物的引流。”护理督导景峰围绕《清醒患者俯卧位通气的操作规范》进行了分享。景峰表示，“俯卧位通气”要求患者处于清醒状态且能够自主翻身，并能够在呼吸困难时呼救且耐受体位的改变。此外，骨折、重度烧伤、未缓解的颅内高压脑水肿、尚未稳定的脊髓损伤等人群不能进行“俯卧位通气”。

据悉，为进一步缓解农村地区诊疗压力，为广大村民提供新冠防治保障，复星健康（云守护）平台将给村医提供专家咨询平台，帮助乡村医生更好的问诊开方，乡村医生通过复星健康医生端扫码注册加入村医，进入村医守护专区，即可通过免费电话咨询和视频咨询专家的方式了解更多新冠防治内容和针对性的帮助，更好的守护村民。