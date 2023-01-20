“还要努力”“为了患儿再请示吧” 医保谈判现场来了
18日，国家医保局公布
最新一版的国家医保药品目录>>>详情
111种药品新增纳入目录
其中，7款罕见病用药通过谈判纳入新版目录
脊髓性肌萎缩症（SMA）
是一种高致死率和高致残率的罕见病
去年，SMA治疗用药诺西那生钠
通过谈判降价进入目录
让SMA患者从医保药品目录内
“无药可用”变成“有药可用”今年，一款SMA口服药同样通过谈判纳入目录让罕见病患者从“有药可用”变成“有药可选”
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“药品用到患者身上
价值就不会被低估”
“还要努力”
“再请示吧，为了SMA患儿”
谈判现场
国家医保局谈判代表唐慧琳
反复同企业谈判代表商讨价格
在每瓶4500元的价格被驳回后
企业代表曾谈到药物价值被低估
唐慧琳直言“药品用到患者身上，价值就不会被低估如果没有用到患者身上再好的药，再贵的药都只是放在库房里或生产线上在病人身上起到疗效
才是药品的价值所在”
随后，企业代表数次离席
打电话请示，反馈最新报价“我们也尽最大诚意了”
“和总部打了很长时间电话”
企业代表将报价降到3850元后
医保局谈判代表表示
“你们给这些患儿再让一些钱
他们可能就多喝几瓶牛奶
多吃几个鸡蛋，多增加一点营养
咱们企业也有情怀”
最终，随着企业代表第四次离席商谈
确认新的报价
双方达成一致
这场谈判落下帷幕
唐慧琳对企业谈判代表表示感谢
“我觉得我们的努力和诚意是值得的
让罕见病患儿有了更多的选择
代表SMA患儿，谢谢”
企业为何愿意降价进医保？
据了解，今年通过谈判
纳入医保目录的药品
有105个是近五年内获批上市的
其中23种药品去年才刚刚获批上市
为何企业愿意降价进医保？
国家医保局医药服务管理司副司长
黄心宇介绍罕见病用药进医保
是患者、医保和企业的三赢
▌本文来源：央视新闻微信公众号
监制/徐冰 主编/马文佳
总台记者/张萍 郑怡哲