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“还要努力”“为了患儿再请示吧” 医保谈判现场来了

2023年01月20日10:34 来源：央视新闻

      18日，国家医保局公布

　　最新一版的国家医保药品目录>>>详情

　　111种药品新增纳入目录

　　其中，7款罕见病用药通过谈判纳入新版目录

　　脊髓性肌萎缩症（SMA）

　　是一种高致死率和高致残率的罕见病

　　去年，SMA治疗用药诺西那生钠

　　通过谈判降价进入目录

　　让SMA患者从医保药品目录内

　　“无药可用”变成“有药可用”今年，一款SMA口服药同样通过谈判纳入目录让罕见病患者从“有药可用”变成“有药可选”

　　↓↓↓

　　“药品用到患者身上

　　价值就不会被低估”

　　“还要努力”

　　“再请示吧，为了SMA患儿”

　　谈判现场

　　国家医保局谈判代表唐慧琳

　　反复同企业谈判代表商讨价格

　　在每瓶4500元的价格被驳回后

　　企业代表曾谈到药物价值被低估

　　唐慧琳直言“药品用到患者身上，价值就不会被低估如果没有用到患者身上再好的药，再贵的药都只是放在库房里或生产线上在病人身上起到疗效

　　才是药品的价值所在”

　　随后，企业代表数次离席

　　打电话请示，反馈最新报价“我们也尽最大诚意了”

　　“和总部打了很长时间电话”

　　企业代表将报价降到3850元后

　　医保局谈判代表表示

　　“你们给这些患儿再让一些钱

　　他们可能就多喝几瓶牛奶

　　多吃几个鸡蛋，多增加一点营养

　　咱们企业也有情怀”

　　最终，随着企业代表第四次离席商谈

　　确认新的报价

　　双方达成一致

　　这场谈判落下帷幕

　　唐慧琳对企业谈判代表表示感谢

　　“我觉得我们的努力和诚意是值得的

　　让罕见病患儿有了更多的选择

　　代表SMA患儿，谢谢”

　　企业为何愿意降价进医保？

　　据了解，今年通过谈判

　　纳入医保目录的药品

　　有105个是近五年内获批上市的

　　其中23种药品去年才刚刚获批上市

　　为何企业愿意降价进医保？

　　国家医保局医药服务管理司副司长

　　黄心宇介绍罕见病用药进医保

　　是患者、医保和企业的三赢

　　本文来源：央视新闻微信公众号

　　监制/徐冰 主编/马文佳

　　总台记者/张萍 郑怡哲

(责编：孙红丽、杨迪)


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