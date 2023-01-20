“还要努力”“为了患儿再请示吧” 医保谈判现场来了

18日，国家医保局公布

最新一版的国家医保药品目录>>>详情

111种药品新增纳入目录

其中，7款罕见病用药通过谈判纳入新版目录

脊髓性肌萎缩症（SMA）

是一种高致死率和高致残率的罕见病

去年，SMA治疗用药诺西那生钠

通过谈判降价进入目录

让SMA患者从医保药品目录内

“无药可用”变成“有药可用”今年，一款SMA口服药同样通过谈判纳入目录让罕见病患者从“有药可用”变成“有药可选”

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“药品用到患者身上

价值就不会被低估”

“还要努力”

“再请示吧，为了SMA患儿”

谈判现场

国家医保局谈判代表唐慧琳

反复同企业谈判代表商讨价格

在每瓶4500元的价格被驳回后

企业代表曾谈到药物价值被低估

唐慧琳直言“药品用到患者身上，价值就不会被低估如果没有用到患者身上再好的药，再贵的药都只是放在库房里或生产线上在病人身上起到疗效

才是药品的价值所在”

随后，企业代表数次离席

打电话请示，反馈最新报价“我们也尽最大诚意了”

“和总部打了很长时间电话”

企业代表将报价降到3850元后

医保局谈判代表表示

“你们给这些患儿再让一些钱

他们可能就多喝几瓶牛奶

多吃几个鸡蛋，多增加一点营养

咱们企业也有情怀”

最终，随着企业代表第四次离席商谈

确认新的报价

双方达成一致

这场谈判落下帷幕

唐慧琳对企业谈判代表表示感谢

“我觉得我们的努力和诚意是值得的

让罕见病患儿有了更多的选择

代表SMA患儿，谢谢”

企业为何愿意降价进医保？

据了解，今年通过谈判

纳入医保目录的药品

有105个是近五年内获批上市的

其中23种药品去年才刚刚获批上市

为何企业愿意降价进医保？

国家医保局医药服务管理司副司长

黄心宇介绍罕见病用药进医保

是患者、医保和企业的三赢

▌本文来源：央视新闻微信公众号

监制/徐冰 主编/马文佳

总台记者/张萍 郑怡哲