第四版新冠病毒感染重症病例诊疗方案有哪些特点？国家卫生健康委专家详解

人民网北京1月19日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，重症救治是当前一项非常重要的任务。《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》是结合了奥密克戎变异株以及感染者的疾病特征，在总结前期重症患者救治经验基础上不断完善，并颁布实施。主要有以下几个特点：

一是进一步强化关口前移，特别是加强了重症的预警指标以及早发现、早干预的理念。进一步明确了高危重点人群，方案中特别明确对于没有达到重症诊断标准的，如年龄大于65岁、合并基础性疾病、没有全程完成疫苗接种等患者，新冠病毒感染一旦到达中型，就可以纳入到重症患者范围，进行重点管理。另外，特别强调高危人群生命体征的监测，完善预警指标，如特别明确了在静息和活动下氧饱和度的监测，把这些指标纳入到预警指标中。一旦指标有波动，就把患者纳入到重点管理中，进行关口前移，早发现、早干预。

二是将临床实践中，特别是重症救治中行之有效的经验和办法纳入到方案中。方案增加了高热、咳嗽的对症处理，完善了口服小分子抗病毒药物、早期抗凝治疗，并把氧疗、呼吸支持等治疗措施纳入其中，强调俯卧位通气改善低氧血症的重要性。另外，还特别强调有创机械通气和ECMO临床应用的时机把握。

三是进一步优化和完善中医治疗内容，增加部分证型及“病证结合救治”内容，加强对重症、危重症的中西医结合临床救治指导，更好地发挥中医药的特色优势。该方案在第十版诊疗方案基础上，特别对重症救治进一步细化、实化，进一步指导临床规范开展重症医疗救治，提高救治同质化水平，进一步提高治愈率。