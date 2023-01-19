阿里发布2023春节团圆消费报告：合家欢场景消费爆发

1月18日消息，回家过年，归心似箭。根据阿里巴巴发布的2023年春节团圆消费报告显示，年货与家乡正向奔赴，和家庭跨省游爆发相映成趣。日抛式变美，祈福转运，买“兔子花”正成为新的年俗，万家团圆正推动合家欢场景消费爆发。

异地年货成交持同比正增长

“返乡人”早已按捺不住激动心情，提前往老家投喂年货来表达思念。淘宝天猫的数据显示，异地年货成交保持同比正增长，菜鸟直送数据也显示，今年春节期间预计处理单量同比将增加30%，单量会进一步攀升，包裹主要都是酒水和年货礼盒。

东莞、广州、上海、深圳的打工人最喜欢往老家投喂年货。广东普宁、浙江义乌、江苏昆山、福建晋江成为被异地投喂年货金额最高的“四大县域”，“年货先到我后到”成为久违的新年俗。

淘宝食补预制菜搜索量同比增长3.4倍。从内蒙的带骨羊肉，到广东的猪肚靓汤，人还未动，舌尖已翻山越岭。人的迁徙促成了食物的相逢，食物亦见证了人的聚散。

当代年轻人悦人亦也不忘悦己，根据淘宝天猫统计，运动户外产品，假发穿戴甲等潮品消费呈现两位数环比增长。1月以来，“宠物年夜饭”的淘宝搜索量环比高涨42倍；年货节期间，猫咪对联单日搜索量破亿。年轻人热衷轻断网运动、喜欢日抛式变美，追求单向奔赴式养宠的消费趋势明显。

家庭跨省游和长线出游火热

平日是北上广深车来车往，而根据高德地图统计，佛山、苏州，成都，杭州正成为新的热门自驾目的地，而随之而来的，是欢乐海岸PLUS，拙政园、洛带古镇和西湖等景点的爆火，回乡的人们用实际行动身体力行着吾心安处是吾乡。

飞猪数据显示，家庭跨省游和长线出游都迎来了爆发式增长，其中房车游成交额上涨超3倍，广州，成都，上海，北京，重庆，昆明成最热门的跨省游目的地。

近一周，飞猪上“主题乐园”相关关键词搜索热度环比增长了55%，今年春节期间乐园门票类商品的预定量同比增长超1.8倍。

各式特色年货倍受追捧

辞旧迎新，最适合全家一起祈福。飞猪预测、灵隐寺、峨眉山、寒山寺、南山海上观音、普陀山风景区、牛首山文化旅游区、崇圣寺三塔文化旅游区、九华山风景区、芒市勐焕大金塔，老君山风景名胜区是春节期间最热门的祈福地。

年货节期间，天猫超市的雪兔多肉、“兔子花”仙客来倍受中国家庭追捧，其中，花形酷似兔耳朵的仙客来同比增长超过了10倍。开运竹销售同比增长都超过了500%。

在银泰黄金珠宝专区，卖得最好的单品是足金转运珠手链，除了给自己买，还有不少送给家人。新年转转运，成了消费者过年买金的“共识”。

合家欢场景各种消费均上升

尽管在送年礼和旅行上花费不少心思，最重要的依旧是陪伴。近一周以来，在闲鱼APP，拍摄全家福的需求同比增加300%，在夸克App中，搜索“如何拍全家福”的搜索量同比上涨330%。天猫上， “父母体检”的搜索量也同比增长超5倍。

盒马今年推出大号年菜套餐，除了八宝糯米红膏蟹、云南铁脚麻鸡菌子汤煲等助攻年夜饭的预制年菜外，也推出了热送到家的成品海鲜年夜饭套餐，就目前预定情况来看，4-6人份的套餐销售占比达83%，6-10人份套餐销售占比则为17%。

对于中国人来说，过年一起包饺子是春节最有仪式感的一件事。饿了么数据显示，近一周“擀面杖”、“饺子”搜索量环比增长超过七成。

一家人坐在电视前追剧观影，是很多人对年的记忆。数据显示，1月12日到15日，优酷合家欢剧场在大屏端日均播放量超过3000万，环比增长了451%，大屏日均观看时长翻了一番。

随着《乡村爱情15》上线，这部国民神剧也成了很多人春节前后的电子年夜饭。12日到15日，优酷合家欢剧场移动端播放量同比增长196%，观看时长同比上涨近两倍。其中，二线以下城市日均播放量环比增长125%，东北三省全部入围日均播放时长最高省份Top5。

兔年春节，现在对于很多中国人来说，不仅是一个重要的节日符号，它更代表着一家人难得齐聚的时光。年味从来都不在烟火里，而是在妈妈的拿手好菜里，在我们坐在电视机前稀松平常的对话里，在难得卸下疲惫在家当一回小孩的小任性里，在一个个平静而喜悦的相互陪伴里。