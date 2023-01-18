新版国家医保药品目录公布 阿兹夫定等两种新冠治疗药物谈判成功

今天（18日），国家医保局公布了国家医保药品目录调整情况和新版目录。这是国家医保局成立以来连续5年对目录进行调整，也是总台记者连续5年记录医保药品目录调整和谈判的现场。

新增111种药品 全面提高保障水平

今年共有111种药品新增纳入目录，药品总数达到了2967种。

今年的目录调整主要面向新冠感染治疗用药、近5年新上市或说明书修正的药品、国家基本药物、罕见病用药等。通过此次调整，111种药品新增纳入目录，包括慢性病、肿瘤、抗感染、罕见病、新冠感染治疗用药等，同时，调出了3种被注销批准文号的药品。目录内药品总数达到2967种，包括了1586种西药和1381种中成药，全面提高医保药品保障水平。新版目录将于3月1日落地实施。

今年147个药品现场谈判 成功率82.3%

通过谈判进入医保是目录调整的重要方式之一。今年，共计147个药品现场谈判，最终121个药品谈成，总体成功率为82.3%。

总台央视记者 郑怡哲：医保局从全国各地抽取的25名谈判专家，分为5组，在4天的时间里，对一百多种药品进行了价格上的磋商谈判。每个组都需要谈超过20种以上的药品。我们在谈判现场见到了很多罕见病、肿瘤和日常用药的创新药，而且有很大比例是去年刚刚获批的药品被拿到了谈判桌上。创新药进入医保的速度也越来越快，让这个承载了全国参保人基本用药需求的目录，有了更加有力的保障。

谈判成功的121个药品中，108个来自目录外，13个为目录内药品续约谈判。与原市场价相比，108个目录外新增药品的价格降幅达60.1%，与2021年基本持平，最大降幅超过90%。这些药品中有105个是近五年之内获批上市的，占了绝大多数。23个药品是2022年刚刚获批，这次就被纳入新版医保目录当中，包括肿瘤、罕见病这些重点领域的重大创新药品，能够有效降低患者负担。

国家医保局医药服务管理司副司长 黄心宇：我想我们一直不是唯低价是取的这么一个思路，我们对于有价值的药品，会给予一定的溢价，但是这个溢价的范围，我想应该是合理的范围。同时我们在测算的时候也有我们医保的管理者和医保基金的管理者，这样从医保基金的可负担能力方面，我们会提出建议。

阿兹夫定等两种新冠治疗药物谈判成功

此次调整当中，还有大家非常关注的新冠治疗用药的谈判情况。今年一共有3种新冠治疗用药纳入谈判，其中，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功。

企业谈判代表 刘勇：从我们的角度来讲第一个只要国家需要，只要患者可及，在企业的承受范围之内我们不考虑更多的因素。

经过几轮磋商，新冠治疗口服药阿兹夫定，最终以11.58元谈判成功，正式纳入医保目录。

根据近期国家医保局会同有关部门联合印发的通知，《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》中，包括阿兹夫定片在内的所有治疗性药物，医保都将临时性支付到今年3月31日。在此期间，新冠病毒感染的参保患者使用这些药品均可享受医保报销政策。

国家医保局医药服务管理司副司长 黄心宇：我们现在来谈是以正式进入医保目录作为条件跟企业进行谈判的，一旦谈判成功，那么在3月31号之后，这个药品仍然可以得到医保的报销，并且我们有一个两年的有效期，在这两年的有效期之内，这个药品都属于医保目录的范围。阿兹夫定谈判的价格，降幅还是比较大的，也完全达到了医保方的预期，也体现了企业的这种诚意，我觉得对患者是一个好消息。

从无药可用 到有药可用 再到有药可选

罕见病用药一直是医保关注的重点。脊髓性肌萎缩症也就是SMA，是一种高致死率和高致残率的罕见病。去年，SMA治疗用药诺西纳生那就是通过谈判降价进入目录，让SMA患者从目录内“无药可用”，变成“有药可用”。今年，一款SMA口服药同样通过谈判纳入目录，这让罕见病患者从“有药可用”变成“有药可选”，医保谈判代表们再一次践行了“每一个小群体都不应被放弃”的承诺。