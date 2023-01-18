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对于有慢性呼吸系统疾病的老人，如何防治新冠病毒感染？安抚和纾解老人对新冠感染的焦虑，应该怎么做？【科学防疫小贴士】（95）

2023年01月18日17:41 | 来源：健康中国
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春节期间

有慢性呼吸系统疾病的老人如何防治新冠病毒感染

安抚和纾解老人对新冠感染的焦虑应该怎么做

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明来解答

有慢性呼吸系统疾病的老人

如何做好慢性病治疗和新冠防治

合并慢性呼吸系统疾病，是新冠感染后发生重症的一个高危因素。因此不管是尚未感染、感染中、还是“阳康”后，都要加强慢性呼吸系统疾病的诊断和治疗，不可随意停药。

在预防新冠感染方面，有慢性呼吸系统疾病的老年人与普通人群类似。但如果呼吸系统疾病非常严重，在做防护措施时要更加严格。有慢性呼吸系统疾病的老年人，一定要对自己的健康状态充分了解，如基础体温、基础血压、基础心率、基础呼吸状况、基础氧饱和状态等。如果罹患了新冠病毒感染，这组人群要加强监测，评判自己整体的呼吸状态，有无呼吸困难、咳嗽咳痰加重等情况。如果体温已经恢复正常，却再次出现体温升高，特别是出现血氧饱和度下降的时候要及时就医。

另外，有慢性呼吸系统疾病的患者在感染新冠病毒后，甚至是康复之后，咳嗽咳痰的症状容易比一般人群更严重。咳嗽分为两种，一是干咳，有哮喘的人群容易出现，此时要规律用药，在医生指导下调整药量。二是湿咳，就是咳嗽有痰，慢阻肺和支气管扩张的人群可能出现，此时以化痰为主。特别是老年人身体比较虚弱，咳痰能力会下降，更要慎用镇咳药物。这组人群在感染新冠病毒之后还容易继发细菌感染，抗菌药物的应用建议在医生指导下进行。

如何安抚和纾解

老人对新冠感染的焦虑

新冠病毒感染康复后会有一些症状，呼吸道症状以咳嗽为主，全身症状有乏力、纳差、睡眠不佳或是出汗，这些情况都比较常见。

中国有句话“病来如山倒、病去如抽丝”，任何一种疾病都有发生、发展、恢复和康复的过程，只要症状整体趋势是越来越好，就不用太过着急。

老年朋友感染之后可能会出现比较焦虑的情况，应该怎么办呢？一是可以转移老年人的注意力，鼓励他回归到正常生活。二是减少可以引起老年人焦虑的信息接收，减少老年朋友“对号入座”的情况。三是加强陪伴，多交流，一遍不行多说几遍，在交流方式上尽量用鼓励语言，不要用比较生硬的“你没事”“你不懂”，这样是不能缓解老年人焦虑情绪的。可以说“您这么大年纪了，感染之后都可以恢复到这种程度，所以您的基础情况还是非常好的”。多用鼓励的语言和老年朋友交流，可以增强他战胜疾病的信心。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国

编辑：穆薪宇 冯予时（实习）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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