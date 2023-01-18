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老年人如何做好新冠和流感双重防护？不出门就能防止感染？若老年人感染了新冠病毒，如何预防跌倒？【科学防疫小贴士】（96）

2023年01月18日17:41 | 来源：健康中国
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去年以来

全球多地新冠和流感共同流行

老年人如何做好新冠和流感双重防护

为防止感染，能不让老年人出门吗

新冠病毒感染后，如何防止老年人跌倒

北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明来解答

老年人如何做好

新冠和流感双重防护

老年人群是新冠和流感感染后易出现高危的重点人群，也是防护的重点人群。新冠和流感都是呼吸道传染性疾病，传播途径类似，主要通过飞沫和接触传播，因此防护手段也类似。老年朋友外出时，特别是去密闭空间、人流密集的场所要佩戴口罩，勤洗手，减少对周围环境的接触，回家后开窗通风等。

同时这两种疾病都是接种疫苗有效的疾病，疫苗接种也是最经济、有效的防护手段。

目前正值冬季，是呼吸道感染性疾病、传染性疾病的高发季节。春节期间大量人员流动，老年朋友的感染风险会更高。家中的老人，特别是没有感染过新冠的老年人还是尽量减少去人群聚集的场所，保持社交距离，平安过节。

不让老人出门

能否预防新冠病毒感染

老年人作为新冠病毒感染中的脆弱人群，的确需要给予更多的保护措施。

对于老年人来说，是否出门，应该结合自身情况及当地的新冠流行趋势，具体情况具体分析。比如，近期是否感染过新冠病毒、年龄、基础疾病以及个人意愿来综合判断。

老年朋友的心理健康往往是日常生活中容易被忽视的，老年朋友不像年轻朋友那样适应网络社会。老年朋友退休在家后也是有社交需求的，这种社交需求往往不能通过电话、视频来满足，因此长期闭门不出会对老年人的身心健康造成影响。

老年人可以减少外出，但不是闭门不出。老年人在外出过程中还需做好防护，如勤洗手、戴口罩、接种疫苗、多通风等。

新冠病毒感染后，

如何防止老年人跌倒

年龄是跌倒最重要的一个危险因素，跌倒也是老年朋友致残的最重要危险因素。随着年龄增长，老年人会出现衰弱，机体能力下降，对外界环境变化适应力下降，步态调整能力也下降。老年人还有很多基础疾病，比如脑血管病、骨关节病，这些都是跌倒的重要原因。罹患新冠感染以后，发热以及感染本身都会加重老年人衰弱的情况，使稳定能力下降，跌倒的风险也会增加。因此不单是新冠病毒感染期间，在日常的生活中，老年人出现任何疾病衰弱的过程都要注意跌倒的预防。

跌倒预防主要包括以下几个方面：

一是如果老人处于新冠感染期间，最好不让老人独居

二是改造居所环境。地面要平整，通道要通畅。如果地上洒了水、油等液体，要及时清洁。卫生间最好安装把手，以便老年人在起身时可以扶一下。房间灯光要明亮，开关最好要安装在老年人比较容易摸到的地方。

老年朋友在家或外出时，要穿着合适的衣物和鞋子，防止把自己绊倒。老年人特别是高龄、衰弱老人动作要缓，起床过程中遵循“三个30秒”：起床前平躺30秒，坐30秒，站30秒，无不适方可行走。如果不慎跌倒，老年朋友不要着急马上起来，最好呼唤家人，防止再次跌倒造成二次伤害。

来源：国家卫生健康委员会官网、健康中国

编辑：穆薪宇 冯予时（实习）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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