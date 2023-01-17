盈康一生：坚持绿色发展理念 普惠生命健康

近日，以“永续美好：可持续的消费”为主题的APEC女性领导力论坛在三亚举行，现场发布了“可持续的消费与生产”年度案例和成长案例。凭借技术创新推动产业升级，盈康一生获评APEC 2022年“可持续的消费与生产”年度案例，与可口可乐、京东、微信支付等14家企业一同为中国和APEC其他经济体企业在可持续的生产与消费方面提供经验参考。

APEC女性领导力论坛是APEC框架下提高女性在经济建设与全球合作中的参与度、赋能女性领导力的重要平台。“可持续的消费与生产”年度案例则是2022年首次发起，通过企业申报、专家研究、调研与走访等工作，从消费行业中发掘出为可持续发展作出杰出贡献的、有创新性与引领性的优秀案例。

作为海尔大健康生态品牌，盈康一生始终坚持绿色发展理念，以低碳高效贯穿企业研发经营全流程，依托科技创新、产业协同与数智融合，摸索出一条符合大健康产业的绿色发展道路。在探索自身可持续发展新模式的同时，不断以科技创新推动行业绿色低碳转型，助力“双碳”目标实现，普惠全球生命健康。

以绿色科技促进健康可及性

在遥远的非洲，一个母亲如果想带着孩子接种疫苗，需要背着孩子徒步1天才能到最近的接种所。但许多偏远地区缺电少电，普通的疫苗冰箱很难在这种恶劣的情况下24小时运转，疫苗在储运的“最后一公里”容易因为外界的高温而失效，基础免疫难以得到保障。为此，盈康一生生态品牌创新研发出太阳能疫苗安全解决方案。

太阳能疫苗冰箱完全靠清洁可再生的太阳能直接驱动，搭载的“太阳能直驱储冷技术”仅仅用1/3蓄冷材料即可实现国外品牌1.6倍的保温效率，在43℃环境温度下断电后，箱内温度保持在2℃-8℃的时间长达120小时，远超世界卫生组织(WHO)对维持冷藏温度72小时的规定，让缺电无电的地区也能安全高效地接种疫苗。

目前，该技术已经应用到全球包括几内亚、缅甸、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等78个“一带一路”沿线国家，为全球4500万适龄儿童接种上安全的疫苗，促进了低收入国家免疫接种率从2015年的30%上升至57%，690万儿童避免死于疫苗可预防的疾病，实现了“阳光所到之处，健康触手可及”。此外，每年可降碳109500吨，相当于4500亩成年树林的中和量。

为生物多样性筑起安全屏障

标准化、高质量的生物样本库，不仅是生物医药产业的发展基石，也是生命科学基础研究的重要基础。

盈康一生旗下海尔生物医疗以数智化生物样本库解决方案颠覆性开创“物联网+实验室”模式，创新研发-90℃千瓦级高效复叠低温技术，并搭载基于5G的样本信息智慧管理系统，实现了海量生物资源从入库到出库全流程的自动化、智能化、无人化管理，为各种生物种质资源打造相匹配的安全稳定存储方案。

目前，该方案已应用于中国西南野生生物种质资源库旗下动物种质资源库、国家癌症中心、张江生物银行、湖南省人民医院等，让百万甚至千万量级的人类遗传资源和生物资源，得以高质量保藏和利用，筑牢生物多样性保护屏障。

以生态之力推动行业绿色变革

近年来，国家大力发展绿色低碳产业，推动互联网、大数据、人工智能、5G等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。盈康一生聚焦全球引领的物联网医疗科技生态建设，推动旗下上海永慈康复医院、四川友谊医院、运城第一医院、苏州广慈肿瘤医院、上海盈康护理院等多家医院开展数字医疗新实践。

以患者为中心，依托物联网等技术，打造肿瘤治疗康复体验云平台、5G远程会诊中心、智慧养老服务平台、康复机器人物联港等，高效整合与利用社会资源、信息资源及健康数据，实现人尽其力、物尽其用，减低业务过程的碳排放量；同时还打破了患者在诊疗上的时空界限，突破区域布局的边界，将最优质的医疗资源通过 5G、AI、物联网等连接各地，实现了足不出户的诊疗模式，让绿色低碳成为大健康行业的发展底色。

随着中国“双碳”目标逐步推进，低碳和绿色已成为中国大健康行业高质量发展的重要基石。未来，盈康一生将持续深耕生物科技、医疗器械、医疗服务等领域，不断完善绿色低碳的智能制造产业和全生命周期绿色服务体系，在推进数字医疗新基建的同时，持续为中国及全球“双碳”发展提供支撑，以数智赋能美好生活，守护生命健康可持续的未来。