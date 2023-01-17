协和战疫日记：用坚韧和担当铸就疫情救治的钢铁长城

推出“二十条”和“新十条”优化措施后，我国疫情防控进入新阶段，工作重心从防控感染转到医疗救治上来，“保健康、防重症、防病亡”成为医院的首要任务。2022年12月中旬起，新增感染者快速增长，北京遭遇疫情“洪峰”，急诊和发热门诊压力剧增，内科学系作为新冠病毒感染医疗救治的中坚力量，不仅全力支援全院，各病房也在超速运转。一次次支援，一场场较量，经历了三年疫情洗礼的内科人，又一次用他们的坚韧和担当，铸就起疫情救治的钢铁长城。

挺身担当，内科的脊梁是直的

“医院指向哪里，我们的大夫就冲向哪里。”内科学系主任李雪梅以一句最朴实的话，道出了内科学系近一个月来最真实的工作状态。

在内科学系的统筹下，派往急诊、发热门诊支援的内科医生，根据疫情动态调整，数量不断增加，一个多月来累及达44人；首个开辟的收治新冠患者的病房前后两批共14人驰援；骨科三病房于12月10日紧急改为内科学系综合病房，专门收治重症患者，内科学系派出17人接管；急诊每个门诊单元，都有主治医师以上级别的内科医生出诊；呼吸与危重症医学科、感染内科医生前往全院收治新冠患者的外科各病房指导工作……内科人的身影遍布全院医疗救治的各个“战场”。

2022年12月20日晚的协和急诊抢救室，医护人员正在忙碌工作

“最艰难的时刻，是病人数量激增的同时，我们的大夫也倒下了。”李雪梅主任说。但是很多人带病坚持工作，轻伤不下火线；有的病房只剩下两位医生，轮班管理整个病房的患者；还有人下夜班后顾不上休息，又默默为生病的同事替班。负责医疗排班调度的严晓伟副主任说：“在此刻，我们内科的脊梁是挺直的。”

一往无前，越是艰险越向前

在发热门诊和急诊，面对越来越多需要抢救的危重病人，年轻的住院医生们面临着前所未有的压力和挑战，身心压力剧增，往往泪水还来不及擦干，就要投入到繁重的救治工作中。

12月13日，内科学系住院医师工作群里发起了一场特殊的讨论。面对已近在眼前的硬仗，内科党总支书记贾青号召大家一起努力奋战，共克时艰。李雪梅主任掷地有声地说：“大家如果有需要解决的问题，欢迎随时提，可以直接发我本人。”内科学系副主任、党总支青年委员吴东当即表示：“如果人手不够，大家都可以当住院医师，从我自己开始。”当晚，吴东便主动请缨，前往发热门诊第一线支援。

住院医师们深受鼓舞，纷纷表态。住院医师党支部书记彭丽盈动情地说：“国家和人民有几时这么需要我们呢？这也是我们如此年轻就能挑大梁的机会，能真正发挥自己的力量和担当。”2021级临床医学博士后胡文墨也主动申请，只要自己未感染就继续留在发热门诊或急诊。

吴东火线支援后，一方面指导救治，一方面带去内科核心组准备的防疫爱心包，很快疏解了大家的身心压力。防疫爱心包由一小包药品、润喉糖、方便食品等组成，在这特殊的时期，小小的包裹具有抚慰心灵的奇效，寄托着内科人对所有奋斗在一线的年轻医师的关爱。“甚至有些住院医师舍不得扔掉爱心包的包装袋，说要珍藏起来。”贾青书记欣慰地说。

一线医生们收到内科核心组准备的防疫爱心包

吴东与大家一直并肩战斗到12月31日。谈起当时的毅然抉择，这位曾参加过援鄂抗疫的“老兵”表示，“关键时刻，态度很重要。我们支援武汉时，面对未知的疾病，一开始也有害怕的情绪，但是当看到杜斌教授在红区一待就是10个小时，带头做气管插管，我们就都无所畏惧了。这次面对的情况与武汉时相比，已经好太多了。”

聚焦临床，协和青年有所为

在患者的临床救治过程中，冲在第一线的是大批青年医生，他们在实战中展现了协和青年的优良品质，在临床上善于发现问题，并能想办法解决问题，在此过程中收获了成长。

内科总值班和专家组到外科病房会诊后，很快发现外科在新冠诊治知识掌握、呼吸支持和抢救设备等硬件设施配备方面存在不足，对于限期手术患者，感染后2周手术，术后医疗风险增加，不确定因素和并发症多。总住院医师滕菲迅速主动查文献，写建议，并在下夜班的当天为外科医师作培训。

《关于外科新冠肺炎收治的建议（含人员培训、硬件设施、非急诊手术时机）》提交李雪梅主任后，得到她的大力支持。李主任认为，建议新冠感染后患者非紧急计划手术排期延长，解决了一批外科患者的问题，可以更好地保障患者安全。她马上将建议提交医务处。院领导高度重视，很快根据方案进行了评估和调整优化。

在内科总值班的交班群，大家将每天遇到的疑难复杂病例进行交流讨论，学系的各位主任和参加早交班的教授们也会给予指导。总住院医师孙晓川表示，“新冠对我们来说是新问题，我们特别渴望学习新知识，更好地为患者服务。我们也会多与患者解释沟通，做好人文关怀。”

众志成城，勠力同心战新冠

与疾病的战斗还在继续，而最艰难的时刻已经挺过。内科学系的6位核心组成员全是党员，大家拧成一股绳，团结带领全体内科人，众志成城，渡过难关，坚守了为生命护航的使命。

为了让尽可能多的患者得到救治，内科各专科大量收治本专科的新冠患者，每个病房都在满负荷运转，内科重症医学科（MICU）、呼吸重症监护病房（RICU）、心脏重症监护病房（CCU）则分流了大量的重症患者。“各专科主任克服困难，只要医院有需求，都尽全力配合，展现了大局意识，也体现了协和一切为民的责任与担当。”李雪梅主任说。

2022年12月29日MICU病房，医生正在查看患者情况

面对教科书上从没出现过的新的医疗状况，为了让医生在救治时更加科学、精准和更有“底气”，内科学系举办了新冠系列专题讲座。曹玮、周翔、沈建中、乐偲、留永健、张炎、关鸿志七位相关领域专家分别介绍了新冠疾病的综合诊治、重症呼吸治疗、心脏和肾脏相关表现、药物治疗、凝血血液异常和相关脑炎，后续还将有消化、免疫、老年、肿瘤和营养等内容进行交流。内科学系办公室宋丹介绍，“讲座如同‘及时雨’，特别受欢迎，大家都非常渴望去学习，了解怎样能更好地诊治病人，讲者也查阅大量资料，作了非常充分的准备。”此外，呼吸与危重症医学科、普通内科面对基层医生也做了大量培训工作，分享了新冠诊治的协和经验。

要战胜疾病，同样离不开医患之间的配合。为了让患者更快康复，医生会耐心地指导患者，怎样才能更好地做呼吸治疗，不厌其烦，一遍遍纠正姿势，一点点调节指标，将细节做到极致。教授查房时，甚至会亲自示范如何进行俯卧位通气、拍背。以内科执行总护士长关玉霞为首的护理团队，全力配合一切医疗需求，同样做了大量不可替代的工作，为抗疫攻坚和患者救治作出了贡献。

人民至上，生命至上。不管是在过去、现在，还是将来，协和人一切为民的初心不会变。