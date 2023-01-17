重庆市举办首届儿童保健知识和技能大赛

2023年1月12日，由重庆市卫生健康委员会主办、重庆市妇幼保健院（重庆医科大学附属妇女儿童医院）承办的“妇幼心向党儿童共成长”重庆市首届儿童保健知识和技能竞赛结束。

据介绍，本次竞赛于2022年6月全面启动，分为区县级初赛、片区半决赛、市级决赛三个阶段，实现县、乡级医疗机构儿童保健工作者全覆盖，全市共1100余名儿童保健工作者积极参赛。经过初赛、半决赛，12个区县团队36名选手入围决赛。

大赛现场（受访者供图）

决赛分为闭卷考试、技能考核和现场抢答三个环节，采取线上和线下相结合的方式开展，现场130余人参加，线上观看量达1万余人次。12个团队选手通过真实的实景问诊和紧张刺激的抢答，向公众展示了儿童保健工作者良好的精神风貌、扎实的理论基础和精湛的专业技能。经过激烈比拼，璧山区代表队荣获团队一等奖，其余11个区县分别获二等奖、三等奖和优秀奖，6名选手荣获个人一、二、三等奖。

竞赛相关负责人表示，本次竞赛既是对全市儿童保健人员专业知识和服务技能的全面检验，也是妇幼健康队伍良好风范的集中展示。通过竞赛，激励广大儿童保健工作者钻研业务、岗位练兵，持续强化人才队伍建设、全面优化儿童保健上下联动的服务体系，推动全市妇幼健康事业高质量发展。