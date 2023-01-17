河北秦皇岛：让群众方便放心购药

“目前，秦皇岛市已开通38家门诊保障定点药店，实现了门诊保障定点药店县区全覆盖。门诊保障定点药店的开通，充分发挥了定点零售药店便民作用，通过处方流转，将门诊保障待遇从定点医疗机构延伸至定点零售药店，使参保人享受与定点医疗机构相同的门诊保障待遇，确保群众就医购药‘少跑腿’。”河北省秦皇岛市医保局局长钟涛介绍。

为统筹推进门诊保障定点药店试点工作，近日，秦皇岛市医保局根据优化疫情防控的新形势，严格按照门诊保障定点药店纳入条件，确定门诊保障定点药店名单，与符合条件的定点药店开展协商谈判，组织定点医药机构的信息系统改造升级，实现门诊保障定点药店电子处方、纸质处方和无处方购药直接结算，满足群众购药需求。同时，市医保与市场监督管理部门密切协作，加强县区药品监管网络体系建设，保障群众购药安全，让群众方便购药、放心购药。

“药品安全事关群众生命安全和身体健康。我们高度重视药品安全基层监管网络建设，着力推动乡镇（街道）议事机构和村（社区）级监督员信息员全覆盖，全市建成规范化监管网络，药品监管工作‘最后一公里’基本打通。”秦皇岛市市场监督管理局局长高卫东说，疫情防控期间，秦皇岛市全面加强新冠疫苗、检测试剂、口罩等重点防疫药械质量安全监管。疫情防控“新十条”出台后，秦皇岛市强化药品储备情况实时监测，指导药品批发企业科学调配货源，督促零售企业及时公布联系方式并指导消费者合理用药。（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 胡月达）