在春运高峰时刻，“平安春运 带药回村”公益行动在广州启动。大家在广州南站、广州天河客运站寻找“公益带药人”，委托春节回乡旅客带药回村，转赠给村卫生室，由村医接收并使用捐赠药品。

针对当前农村地区医疗资源相对薄弱的问题，在广东省直属机关工作委员会、广东省卫健委、广东省药品监督管理局的指导下，广东广播电视台“民声热线”联合广东省交通运输厅、广铁集团、广东省基层卫生协会共同发起“平安春运 带药回村”公益行动，助力广大农村地区应对疫情。记者在广州南站看到，返乡旅客可以在志愿者服务台领取缓解新冠病毒感染症状的急需药品包，义务带回所在地农村卫生室。活动现场不少旅客表示愿意成为一名“公益带药人”，将“健康包”交给村卫生室，让邻居街坊都有放心药可用。

来自河南濮阳的建筑木工张电权是公益活动的一名参与者。他碰巧在活动现场附近候车，听完活动介绍后马上找到了工作人员，表示愿意成为“公益带药人”。

张电权老家在濮阳市清丰县纸房乡五里屯村，人口达1800多人。“听家里人说了村里的情况后，我心里很着急，但自己也没有渠道买药。看到这个活动后，我就想着一定要参加，为乡亲们做点贡献。”张电权说。旅客在领取药品之前，还需要与村医进行沟通验证。“太好了！”当得知张电权将携带两大包免费药品回去时，电话那头的村医汤绍伦特别兴奋。

“药包里面的药，分别对应不同的症状，没有症状不要随便吃药。”听完现场医生的嘱咐，张电权从工作人员手中接过两个沉甸甸的药袋，满心欢喜地回到候车座位，等待着列车开行。

“平安春运 带药回村”公益行动药品征集发起后，得到众多知名药企和平台的响应支持，短短几天就募集了包括布洛芬、阿咖酚散、板蓝根、馥感啉口服液、鼻咽清毒颗粒等急需药品约15000盒。活动主办方将部分大包装药品分拆组合成“健康包”的形式进行发放。截至1月15日，在广州南站、天河客运站持续4天的公益活动中，共有210名“公益带药人”参与，共向17个省份84个市210个乡村派发健康包，超40万片缓解新冠病毒感染症状的急需药品通过春节回乡旅客带到各地农村卫生室。

《 人民日报 》（ 2023年01月17日 13 版）