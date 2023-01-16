全国发热门诊和急诊诊疗量达峰后持续下降

本报北京1月15日电 （记者王美华）国务院联防联控机制14日召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况。“做好医疗救治是实施‘乙类乙管’后应对疫情的关键。”国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要面向老年人、孕产妇、儿童、基础病患者等重点人群，做好健康监测和分级分类服务，做到早发现、早干预、早治疗；要落实三级医院分片包干责任制，畅通重症转诊绿色通道，中西医结合救治患者，进一步提高老年人疫苗接种率；要高度关注农村地区，落实五级书记抓疫情防控的机制，发挥县医院龙头作用，做好分级分类救治，通过下沉巡诊、远程协作等方式，提升农村地区医疗服务能力。

发热门诊和急诊诊疗量呈下降趋势。国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，全国发热门诊诊疗量在2022年12月23日达到高峰，为286.7万人次，之后持续下降，到2023年1月12日回落到47.7万人次。全国急诊诊疗人次在1月2日达峰，为152.6万人次，之后持续下降，1月12日下降到109.2万人次，较峰值下降28.4%。从门诊情况来看，整体呈现出正常诊疗正在逐步恢复态势，2023年1月12日全国普通门诊诊疗总人次913.5万人次，基本恢复到疫情前的水平。

焦雅辉介绍，监测数据显示，1月5日住院感染者峰值为162.5万人，之后连续下降，1月12日回落到127万人，其中二级以上医疗机构收治了117万人，定点医院和亚定点医院收治10万人。住院感染者占比在1月3日达到峰值27.5%，之后持续下降，1月12日回落到21.7%，较峰值时期下降了5.8个百分点。

重症患者救治是防疫工作的重中之重。焦雅辉说，目前，在院新冠阳性重症患者数量仍处于高位。1月5日，在院阳性重症患者数量达12.8万人，之后连续波动下降，1月12日回落到10.5万人。重症床位使用率75.3%，重症床位能满足救治的需要。1月12日在院重症患者当中，基础性疾病重症合并新冠病毒感染的占比92.8%。重症患者以老年人为主，平均年龄75.5岁，普遍合并有多种基础疾病，多数基础性疾病是心脑血管疾病、内分泌系统疾病和呼吸系统疾病。

焦雅辉介绍，通过分析显示，2022年12月8日至2023年1月12日，全国医疗机构累计发生在院新冠病毒感染相关死亡病例59938例，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例54435例。死亡病例平均年龄80.3岁，65岁及以上约占90.1%，其中80岁及以上约占56.5%，死亡病例中90%以上合并有基础疾病。

“老年人是新冠病毒感染患重症的高风险人群，因此是重点防护人群。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，对于老年人来说，戴口罩、保持手卫生、少去聚集场所、保持社交距离、做好通风等防护措施不能放松，除了非疫苗的防控措施，接种新冠病毒疫苗是最优先措施，“建议没有完成疫苗接种的老年人、有基础疾病和免疫功能低下的人群尽快完成疫苗接种，包括加强针的接种。”