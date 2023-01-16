3年来，面对新冠疫情挑战，中国因时因势优化调整防控措施，有效应对了全球五波疫情冲击，保持了4.5%左右的年均经济增长速度，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。接受本报记者采访的国际人士认为，中国政府采取负责任政策举措，高效统筹疫情防控和经济社会发展，为促进全球团结抗疫、推动世界经济复苏增长作出了重要积极贡献。

“在疫情防控期间，不论是中国的城市还是农村，水、电、燃气、通信不停，生活物资供应有保障，中国经济社会大局保持稳定。”古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，3年来，中国不仅最大程度保护了人民生命安全和身体健康，还如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会。“中国统筹疫情防控和经济社会发展卓有成效，将疫情带来的不利影响尽可能降到最低，这展现了非凡的组织动员能力。”

中国在做好疫情防控的同时，食品、药品、能源、基础工业品、基本公共服务等关系国计民生的重点行业有序运转，基本民生得到有效保障。肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示：“中国始终坚持人民至上、生命至上，有力保障和改善民生，充分发挥了中国特色社会主义制度集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势。”

将核酸采样点改造成发热诊疗站，为群众提供就近医疗服务；千方百计扩大产能产量，持续提升重点医疗物资生产供应能力；为上岗工作的快递员发放补贴，切实保障快递运力……在俄罗斯科学院东方研究所首席研究员奥斯特洛夫斯基看来，在企业运转、交通保障、物流运输等各领域，中国都出台了有效应对疫情的优化措施，保持经济社会持续稳定发展。“这些措施体现出很强的人文关怀，体现了以人民为中心的发展思想。”

巴基斯坦《今日巴基斯坦报》资深记者米安·阿布拉表示，中国强化老年人疫苗接种和健康管理，提高老年人等重点人群的疫苗接种率，切实提升免疫屏障水平。“中国因时因势优化调整疫情防控措施，这是科学、及时、必要的，在保障人民生命健康的同时，实现经济平稳发展。”

波兰媒体协会主席马雷克·特拉奇克表示，中国先后印发了十版防控方案和十版诊疗方案，及时出台“二十条”和“新十条”优化措施。面对全球疫情反复延宕，中国的疫情防控政策不断优化调整，贯穿其中的理念始终如一，就是坚持人民至上、生命至上。特拉奇克说：“随着中国优化疫情防控措施，很多城市恢复了往日的熙熙攘攘。相信中国将为世界经济复苏提供更强大的动力。”

“中国既保障了本国民众健康安全，也为推动世界经济复苏发挥了重要作用。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，中国生产生活加快恢复正常，经济回稳向好基础不断巩固，将有力维护全球产业链供应链稳定畅通。

阿布拉表示，中国持续优化防疫举措，有助于恢复中外人员往来，促进国际贸易投资交流。“可以预见的是，中国经济将迎来有力复苏，对全球经济发展起到更大提振作用。”

（本报北京、墨西哥城、华沙、伊斯兰堡1月15日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月16日 03 版）