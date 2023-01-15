“这两天吃饭咋样，感觉哪里不得劲儿？”在黑龙江省大庆市林甸镇东发村，镇卫生院主治医师陈庆华坐在炕边，耐心地给村民杨淑珍问诊。得知杨淑珍有嗓子疼和头疼症状后，陈庆华利用新冠医疗服务巡诊车上的诊疗设备，给杨淑珍拍了心电图、测了血氧和血压。

“血压有点高，体温和血氧正常，问题不大，您先按时吃药，过两天我们再来回访。”陈庆华叮嘱。

杨淑珍今年91岁，和老伴王文臣都患有高血压，常年卧床。老两口感染新冠后，看新闻说这个年纪容易引发肺炎，儿女们心里担心，正打算找车带二老去县医院检查下，没想到巡诊车开到了家门口，医生直接在炕头给看病。

为满足偏远地区居民、“一老一小”等有基础病的患者和行动不便等特殊重点人群的就医需求，黑龙江省卫生健康委协调外省企业支援的20辆新冠医疗服务巡诊车于1月7日奔赴基层市县开展上门诊疗服务。

“别看车不大，里面的医疗设备非常齐全，每台巡诊车就是一个流动的医院。”林甸县卫健局副局长房颉详细介绍，“巡诊车不仅能方便重点人群就医，在一定程度上也缓解了县级医院的接诊压力，进而做到‘早发现、早识别、早干预、早转诊’，让老百姓在炕头上就能享受到县级医院的服务。”

林甸镇卫生院院长杨喜国说，镇里按照国家要求，将重点人群分为红色、黄色、绿色三级管理，优先对卧床不便的老人进行上门送医服务，后续还会逐步扩大诊疗服务范围。

（本报记者 张士英 本报见习记者 季雅宁）