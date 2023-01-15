完善重点人群救治诊疗

一大早，湖南省湘潭市雨湖区长城乡卫生院医生胡冬辉坐着巡诊车和犁头村村医黄娇一起，来到90岁村民李国华家里。他们是家庭医生团队成员，这次要对李国华和村里的新冠康复患者进行随访。“血压、血氧都正常，但心律还有点不齐，一定要按时吃药，注意保暖。”一番检查后，黄娇叮嘱。

10多天前，李国华突然感到胸闷，马上拨通了黄娇的电话。收到信息后，巡诊车迅速将老人接到长城乡卫生院。“卫生院3辆巡诊车随时待命，20分钟可抵达全乡所有区域。”胡冬辉说。

一到卫生院，李国华就进入新冠患者就诊绿色通道。经过检查发现，李国华症状较轻，结合年龄和基础病情况，综合内科主任黄上元为其安排入院治疗。据介绍，对症状严重的患者，乡卫生院会立即联系对口上级医院开通绿色通道转诊救治。

“我们第一时间增加床位，并增聘20多名一线救治人员，目前床位比较充足。”卫生院院长袁友明告诉记者，卫生院目前配有指脉氧设备30多套、除颤仪3台、心电监护仪6台，还有一台肺功能仪。卫生院副院长刘仕波介绍：“我们提前熬制了一批退烧效果好的中药，缓解发热门诊和综合内科的压力。”

为提高救治水平，卫生院还把湘潭市第二人民医院急诊科负责人谭新忠请到病房查房。据了解，从2018年开始，谭新忠作为紧密型医联体下派的医生，长期联系长城乡卫生院。“在上级医院帮助下，卫生院正式设立综合内科，为应对疫情打下基础。”黄上元说。

雨湖区卫健局医政股股长陈映红介绍，雨湖区采取二级以上医院对口支援、分片包干12个乡镇卫生院和街道卫生服务中心的方式，畅通绿色转诊通道，做到快速诊断、快速分流；对区内26家养老机构实行“1家养老机构、1家二级以上医疗机构、1家基层卫生医疗机构、1家零售药店”对口机制，保障重点人群优先治疗。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 04 版）