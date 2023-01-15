方便农村群众就医用药

1月11日上午，海口市琼山区那央村村民王丽琼拿到了刚刚发放的“健康爱心包”：“退烧药、口罩以及抗原检测试剂，还有一张爱心车队的联络卡。”

那央村党支部书记、村委会主任梁振贤一边为村民发放物资，一边介绍：“我们村有8个村民小组，全村3700多人，‘健康爱心包’要发到人手一份。”

发放“健康爱心包”，是海南省卫健委开展的“关爱行动”的一项举措。海南对全省农村特困供养户、低保户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户和城镇地区在民政部门登记的特殊困难群体，免费发放相关药品。

“区里还要求我们组建爱心车队，方便村民遇到突发情况时能够及时就医。”那央村村民小组副组长周启迪说，“刚刚我们就带几位老人坐车到村卫生室体检了。”

据了解，那央村已组织成立一支应急车队，再加上村民自发组建的爱心车队，共有14辆车随时待命。

目前，海南省累计发放“健康爱心包”超过60万人份。海口市向全市2168个自然村发放卫生保健箱，卫生保健箱内备有呼吸道、肠胃、解热镇痛等11类共计32种药品，方便群众夜间用药、就近拿药。

据介绍，1月10日起，海南在全省设置了108个农村地区临时急救（转运）站点，配备救护车、医务人员和驾驶员以及相关生命支持系统，并纳入当地120急救体系统一调度指挥，方便农村地区群众及时就医。

同时，海口市属4家公立医院医疗集团组建专门的医疗工作队，负责处理农村群众半夜就医、村医不在等紧急情况，远程接诊指导4个区农村群众各类常见病的就医用药，以解群众燃眉之急。

《 人民日报 》（ 2023年01月15日 04 版）