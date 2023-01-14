2022年12月23日全国发热门诊诊疗量达到高峰 目前我国正常诊疗正呈逐步恢复态势

新华社北京1月14日电 在14日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，当前我国二级以上医疗机构共开设发热门诊1.64万个，基层医疗卫生机构开设发热门诊或者发热诊室4.31万个。从门诊情况来看，整体呈现出正常诊疗正在逐步恢复态势。

1月14日举行的国务院联防联控机制新闻发布会现场。新华社记者 宋晨 摄

“全国发热门诊诊疗量在2022年12月23日达到高峰，286.7万人次，之后持续下降，到2023年1月12日回落到47.7万人次，较峰值时数量减少83.3%，目前各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团发热门诊和诊室的就诊人数均呈现达峰以后整体下降趋势，农村地区也呈现下降趋势。”焦雅辉介绍，发热门诊新冠病毒阳性感染者检出比例也持续下降，峰值是2022年12月20日33.9%的检出率，到2023年1月12日下降到10.8%，该趋势表明发热门诊高峰已过。

“2023年1月12日全国普通门诊诊疗总人次913.5万人次，基本恢复到疫情前的水平。门诊患者中新冠病毒阳性感染者占比在2022年12月19日峰值是5.7%，之后持续下降，2023年1月12日占比0.9%。普通门诊日诊疗量持续增加，目前正常诊疗正在逐步恢复当中。”焦雅辉说。