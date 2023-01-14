新冠会加重哮喘吗？哮喘患者“阳了”怎么办？听专家解答

在秋冬哮喘高发季，为了让患者厘清误区、科学防治，人民健康推出《2022哮喘防治微宝典》。随着我国疫情防控进入新阶段，面对新冠与哮喘的呼吸道“双面夹击”，不少哮喘患者也有新的担心：新冠会加重哮喘吗？“阳了”怎么办？该如何科学准备？为此，人民健康携手专家针对哮喘患者在新冠高发期的常见问题，推出秋冬哮喘关爱第二季《哮喘防治微宝典·防疫版》，帮助患者安度特殊时期、安心畅快呼吸！

近日，首都医科大学宣武医院呼吸科主任医师肖汉表示，“隆冬时节，本就是哮喘高发季。面对新冠和哮喘的双面夹击，哮喘患者更要注意防护，特别是儿童及中重度哮喘患者，尽量提前准备：减少病毒和过敏原暴露；可在家中足量备药，科学用药，避免因备药不足而突然停用的情况发生；日常长期规范管理仍然重要，保持气道通畅和健康；另外，特殊时期，可以合理利用社区药店渠道，做好哮喘管理。防治结合，心中有谱、有备无患地安度特殊时期。”

小心防护，谨防“腹背受敌”

肖汉表示，接触变应原、刺激物或呼吸道感染，都有可能诱发哮喘急性发作。研究显示，患有严重哮喘病或哮喘控制不佳的儿童和成人，感染新冠病毒后住院的风险更大。因此哮喘患者不可掉以轻心，尤其是儿童及中重度哮喘患者，更要注意防护。

咳嗽不断？正确区分哮喘和新冠

肖汉提示，哮喘加重与感染新冠病毒可能会被混淆，尤其是由鼻病毒或其他常见呼吸道病毒引发的哮喘加重，因为二者都伴有干咳和呼吸困难。当哮喘患者出现发热，疲劳和味觉、嗅觉损伤时，应警惕感染新冠或其它病毒感染。首先还是需要明确诊断找出症状的“罪魁祸首”，可以通过抗原或核酸检测快速辨别。另外，对于阳康后出现的长期咳嗽情况，也要引起重视，防止出现咳嗽变异性哮喘。

减少暴露，坚持规范治疗

肖汉提醒患者，要减少新冠病毒暴露机会。戴口罩、勤洗手依然重要，“晚阳不如早阳”的想法万不可取；避免接触诱发物质。疫情蔓延让长期居家办公/学习“再次上线”，要注意家庭尘螨、宠物毛发等过敏原。此外，常用消杀药物也可能诱发哮喘加重，应避免直接接触。对哮喘患儿更要加强照护，减少暴露，保持均衡饮食和充足的睡眠。经医生评估，当患儿处于良好控制阶段时，也可以积极参与体育锻炼，提高孩子“抵抗力”。

“哮喘需要长期规范化治疗，需要坚持用药至少3个月。患者依从性高低与病情变化密切相关，依从性提高可显著改善哮喘控制水平，降低重度急性发作的风险。不按医嘱治疗、擅自减药停药等都可能导致反复发作、疾病进一步发展。特殊时期，务必坚持规范治疗！”肖汉称，特别是哮喘急性症状严重或气道反应性较高的患儿，在这样的“非常时间”更要提前准备，持续采取有效的抗哮喘治疗，维持哮喘良好控制，避免影响孩子的肺功能发育，降低哮喘发作和感染叠加对患儿带来的风险！

特殊时期，提早科学准备

肖汉称，应对新冠症状的解热镇痛药、止咳祛痰药、调节肠道药物等可以常备。另外，针对哮喘患者，新冠流行期间，应当备好哮喘相关药物，并继续规律使用，包括吸入性糖皮质激素、长效支气管扩张剂、白三烯调节剂、口服糖皮质激素等。

“需要注意的是，在夜间或凌晨时分，人的迷走神经会比较亢奋，容易引起气管痉挛、狭窄，而导致咳嗽、咳痰、喘息等症状加重。因此要特别注意预防哮喘夜间发作及加重，可根据个人情况，遵医嘱提前准备或服用一些抗炎作用的哮喘控制药物。”肖汉表示，特别是哮喘治疗强调长期、持续治疗，考虑到特殊时期就医、随访可能有诸多不便，建议足量备药，尤其家中有哮喘患儿的，建议家长定期清点库存，避免因备药不足而突然停用的情况发生。

“阳了”别慌，加强气道管理

“当新冠病毒引起重症、危重症新冠肺炎时，极有可能‘激惹’气道，引起气道炎症加重、粘膜充血水肿、平滑肌痉挛、分泌物增多，甚至堵塞管腔等，加重新冠肺炎缺氧症状。因此，对于新冠合并哮喘患者，更要加强气道管理，保证气道通畅。强化新冠对症治疗的同时，也要积极采取哮喘治疗手段。哮喘患者无论是否控制良好，感染新冠后都应到医院就诊，评价是否需要住院治疗。”肖汉表示。

肖汉提醒，由于哮喘患儿比较难判断自身状态，家长更要注意，当孩子出现喘不上来气，说话不连贯、需要停下来呼吸，呼吸幅度变大影响活动，精神明显变差、烦躁或嗜睡，口唇发紫、面色苍白或呈灰紫色症状，应立即就医！家中自备指脉氧仪是一个简单有效的判断病情的工具。

就医不便，社区药店助力哮喘管理

肖汉认为，目前，对哮喘患者而言，除了医院之外，“家门口”的零售药店亦是慢病管理的“重要阵地”，可为社区居民提供健康咨询、疾病科普、用药管理、建档监测等专业化服务，成为哮喘防控闭环管理中不可或缺的一环。

肖汉称，双通道政策下，优质药物在零售药店“触手可及”，可提升治疗可及性、依从性和经济性。尤其在特殊时期，零售药店能为社区居民带来更多哮喘诊疗相关科普及一站式慢病管理服务，全力守护哮喘患者的呼吸健康！