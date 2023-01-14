广西南宁：城乡就医有保障

“现在入院流程简化了，就诊方便多了！”1月10日，前来南宁市第二人民医院发热门诊就医的市民张先生说。记者在医院出入口看到，进入医院不再检查核酸或抗原结果，实施分区就诊，尽管就诊人员不少，仍旧秩序井然。

连日来，为缓解发热门诊压力，南宁市各医院启动应急预案，抽调各科室医生支援发热门诊，保障群众便捷高效的就医需求。“我们根据医务人员健康情况及时调整人员轮班，最大程度保证各科室医疗救治工作正常开展。”南宁市第二人民医院副院长黄思光说。

据了解，南宁市各医院发热门诊、急诊、普通门诊均对65岁以上老年人采取优先就诊措施，对前来就诊的发热病人分区管理，动态设置过渡病房、阳性病房来收治相应患者。“去年12月下旬以来，接诊量明显增多，住院病人较平时增长两倍，门诊接诊量较平时增长近5倍。第一波高峰期过后，发热病人接诊量和住院人数呈现逐渐减少态势。”据南宁市宁武镇卫生院院长梁绍明介绍，该院成立了救治小组，对老年人及有慢性基础疾病的重点人群，一旦出现症状，会在第一时间通过中西医结合方式进行干预治疗，并视情况及时转上级医院就医。

随着外出务工人员返乡潮来临，南宁市各地通过音视频、气象大喇叭、“智慧云”广播、宣传车等进行宣传，让科学防疫声音传遍各乡镇、各村屯。各医疗机构也保持2个月左右相关救治药品、核酸试剂、耗材、防护用品的储备基数，以应对不时之需。

“目前，医护人员在岗率90%左右，全院能够收治病患的编制床位1000张，可开放床位数1500张，感染性疾病科及所有科室的扩容都已全部完成，我们有信心有能力应对好这波返乡高潮。”广西医科大学附属武鸣医院副院长唐勇说。