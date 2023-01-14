上海：分级诊疗解“急忧”

1月10日的一天，上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉科医生於章杰作为随车医生，共前往9户患者家中参与“120”院前急救。“我们每天上午10点跟车出发，一般都要忙到晚上8点以后，除了抽空简单的吃点午晚饭，基本没有停下休息的时间。”从幕后到最前线，麻醉科医生也奔波在了救治危重患者的路上。

近日，面对急诊和发热门诊接诊量陡增的挑战，上海医护人员全力以赴保证基础医疗不停摆，用心守护好危急的“生命前线”。各社区卫生服务机构迅速行动，力争“早发现、早治疗、早分流”，让老百姓能够在“家门口”配药、氧疗、输液、做CT……

“早在这轮感染高峰到来之前，社区医院就通过后台大数据摸排，梳理出就诊病人中需要重点关注的人员名单。”上海静安区南京西路街道社区卫生服务中心发热门诊的杨医生告诉记者，他们会根据名单安排相应片块的家庭医生对病人进行前置性处理。

记者了解到，从2022年12月中旬起，上海市卫健委成立市级重症专家组，通过市级专家巡查会诊、落实双向转诊、定点下沉指导、远程会诊等方式，统筹安排重症救治专家力量，加强重症患者的预防与救治。来自28家医疗机构的132人组成市专家团队，正与区级、院级专家团队紧密合作，联动协同。

据介绍，上海正在加快社区卫生服务中心CT设备配置，目前已有27家社区卫生服务中心配置了CT。预计到春节前，将增加到45家，嘉定区、闵行区将实现区域内社区卫生服务中心CT设备全覆盖，方便居民就近进行影像检查。