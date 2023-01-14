持续做好重点机构和场所疫情防控

【抗疫中，我们众志成城 】

随着“乙类乙管”正式实施，多项优化政策文件陆续发布，人流、物流进一步畅通，我国疫情防控工作平稳过渡到新阶段。当前，春节假期临近，各地重点人群、重点机构、重点场所仍是防控关键所在，将防疫措施抓细落实，全面提升防控救治能力，是当前防疫工作重中之重。

完善组织领导，落细落实防控要求。目前，养老机构、社会福利机构等场所重点人群较多、较集中，商超农贸、餐饮沐浴等服务场所人流量大、空间封闭，易形成聚集性感染。因此，须进一步加强组织领导、完善具体要求，为重点机构场所防疫提供更为明晰的工作思路与重点。近日，《新冠病毒感染疫情防控操作指南》《养老机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》等文件先后出台，有针对性地对重点机构场所动态优化管理方式、防范疫情引入扩散、分类分级健康服务、打通绿色就医通道等提出了具体要求，并强调通过各级基层党组织、卫生服务机构等协同作用，将防控要求落细落实。

加强监测管理，做好早期干预。针对重点机构场所传播扩散快的特点，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，在前期做好重点人群摸底排查工作，加强应急处置能力。对于重点机构场所工作人员，应当强化从业人员健康责任意识，督促其做好健康监测与报告工作，及时开展全员接种疫苗、核酸抗原检测等工作，对可疑感染者进行早发现、早治疗。同时，坚持做好重点机构场所的日常公共卫生管理与环境设施清洁，每日营业后进行垃圾清理、全面消毒、通风换气工作，进一步减少病毒接触与传播风险。针对不同行业，应当从操作流程等细节入手，提高疫情防控质效。

加强宣传引导，全力筑牢防护屏障。当前，国内各地新冠疫情仍处于不同流行阶段。阻断重点机构场所病毒传播，仍需群策群力、共同坚守。一方面，对于“一老一小”等重点人群，应当持续加强服务保障工作，通过发挥广大城乡工作者“百姓健康守护人”的作用，加强邻里互助，推动医疗药物资源向弱势群体倾斜。与此同时，加强对重点人群心理状况的关照，通过进行心理疏导、组织春节活动等方式，帮助养老机构、困境儿童等渡过难关。另一方面，在全社会范围内，仍需不断加强宣传引导，依托渗透率较高的移动信息平台，开设信息公开、科学用药、居家康复等防疫知识宣传，拓展并畅通重点人群与医疗机构之间的直通热线，进一步引导广大人民群众科学理性认识疫情相关情况，当好自身健康的第一责任人。