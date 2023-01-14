新春走基层：“有潘医生在，我肯定好得快！”

1月10日天刚亮，贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县青山村，晨雾袅袅。91岁的村民王英早早起床，站在自家小院前张望着，几个身着白大褂的人影越走越近。

“看到你们来，我就宽心喽！”王英笑着说。光是这个月，医生就来了家里好几次，不仅给她做了日常健康监测，还送了止咳消炎、抗病毒药品，抗原检测试剂盒等物资的“防疫健康包”。

“像王奶奶这样65岁以上、有基础疾病的重点人群，我们每两天做一次电话随访，每周做一次面对面走访。”杏山中心卫生院医生龙水花边给老人戴上血氧仪边说，“通过寻诊排查、入户走访，按照重点人群红色、次重点人群黄色，进行‘分色’管理，确保他们及时就医用药。”

“指标都正常，您的身体好着呢！”龙水花凑近到王奶奶耳边说，并在手机里完成了随访登记。龙水花介绍，借助这个名为“智慧家医”的手机应用软件，基层医务人员可以方便地查询到辖区内居民的健康档案，还可以完成信息录入、质量控制、绩效评价等各项功能。

巡诊车又转过了几个弯，沿途不断有返乡车辆经过。据了解，在麻江县17万人口里，外出务工人员占到近4万人。春节将近，如何做好防疫工作是对基层医疗服务的考验。杏山中心卫生院院长黎明松说，他们已经做好了预案，目前全员上岗，增加值班人数，全县县乡村三级医疗机构联动、医务人员下沉、转诊渠道畅通，实现了6个乡镇卫生院和72个村卫生室发热门诊全覆盖。

“彭奶奶，最近胃口怎么样？”在村民彭友珍家里，杏山中心卫生院副院长潘燕对老人进行着细致地检查。72岁的彭友珍患有多种基础疾病，上个月新冠病毒感染后还未完全康复，这让潘燕十分牵挂，每天都打电话询问病情，这次上门，潘燕专门给彭奶奶带来了胃药。

“以前看一次病可难了，身体上折腾不说，花费也不少。”彭友珍说，“现在好了，卫生院能看的病越来越多，医生来到了家门口。今年几个在外面工作的娃娃都要回来，有潘医生在，我肯定好得快，还能赶上做‘团圆饭’！”

临近中午，巡诊团队来到青山村卫生室。诊室门前，村医彭世书正忙着给村民发放免费中药汤剂。他说：“疫情防控措施优化调整后，我们采取中西医结合诊疗方法，提前发放县人民医院熬制的中药汤剂，同时备齐解热镇痛、抗病毒、止咳等常用药品，村里到现在还没有出现需要转诊的病例。”

“目前还有不少患者需要康复治疗，我放心不下。”彭世书说，“不过你瞧，昨天贵州医科大学附属医院和县医院的专家刚来我们这儿对重点人群随访巡诊，今天镇卫生院的医生们又来了。这张疫情防控网越织越牢，我们保障乡亲们的生命安全和身体健康也更有信心了。”

麻江县委书记唐光宏表示，春节前后，麻江将集中医疗力量和医疗资源，有序实施“乙类乙管”，确保农村地区防疫体系运转，全力构筑“保健康、防重症”坚固防线。

据了解，自2022年11月下旬起，麻江县组建县村乡三级巡回医疗队，组织发热巡诊车到全县下辖7个乡镇的63个行政村进行巡诊，为重点人群开展诊疗、医疗科普服务3500人次，4478份“防疫健康包”已全部发放到重点人群手中。