因时因势做出科学抉择

新华社北京1月13日电先后制定十版防控方案，出台“二十条”“新十条”优化措施，由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”……面对新冠疫情，我国始终强调科学防治、精准施策，每一次优化调整都依据客观情况，因时因势、审慎抉择。

正是以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，我国三年来有效应对了疫情形势的不确定性，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

科学稳健，筑起疫情“防波堤”

2023年1月初，北京，发热门诊和诊室总数达到1263家，ICU开放床位数增至7000余张。

据北京市卫健委通报，全市发热门诊接诊量从2022年12月15日最高峰7.3万人次，逐渐回落到2023年1月4日1.2万人次；急诊接诊量从2022年12月30日最高峰5.2万人次，逐渐回落至4.2万人次。

面对不断变化的疫情形势，我国始终以科学之策应对非常之难。

三年来，我国经历了突发疫情应急围堵、常态化疫情防控探索、全方位综合防控等不同阶段，根据不同阶段的不同挑战，积极有序调整防疫政策，不断提升防控的科学性、精准性、有效性。

回望2020年初，新冠病毒突袭。

4万余名医务人员白衣执甲，星夜驰援；抢建火神山、雷神山医院，方舱、重症床位不断扩容；调集最先进的设备、最急需的资源……我国以坚决果断的勇气和决心，经过艰苦卓绝的努力，用三个月左右的时间打赢武汉保卫战、湖北保卫战，疫情防控阻击战取得重大战略成果。

病毒狡猾，快速变异后卷土重来。阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔……毒性没有明显减弱，传播力和隐匿性却变得更强。全球经受了数波疫情冲击，多国反复经历“放开—封控”的循环，并为此付出数以百万计的生命代价。

在我国，开展人、物、环境等多渠道监测预警，快速进行流调，第一时间精准落实管控措施……不追求零感染，但疫情发现一起扑灭一起，成为很长一段时间里常态化防控的特点。

坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，以“早发现、早报告、早隔离、早治疗”为核心，从严从实开展防控工作。在病毒最凶猛的阶段，我国最大程度保护了人民群众的生命安全和身体健康，在统筹疫情防控和经济社会发展中不断找准合适的平衡点。

三年来，凭借14亿多人共同筑起的疫情“防波堤”，我国有效处置100多起聚集性疫情，抵御住了一波波全球疫情大流行的冲击，极大减少了重症和病亡人数。

全国绝大多数地区的经济社会发展也稳步向前。2020年我国是全球率先实现经济正增长的主要经济体，2021年经济规模突破110万亿元，两年平均增长5.1%。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，基于国情，我国在疫情常态化防控的同时，积极加快药物研发、疫苗接种、能力培训、物资储备等各项工作，明显提升了抗疫的能力和系统的韧性，为我国进一步优化调整策略和措施创造了条件。

稳中求进，不断优化防控措施

2022年12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线。

自2020年3月上线以来，“通信行程卡”累计提供查询服务超890亿次，最高单日查询量近4亿次，为流调人员及时定位病毒传播链提供坚强助力。

三年来，我国秉持科学防治、精准施策，在抗疫实践中不断优化防控措施。

从先后印发十版防控方案和诊疗方案，到实施“二十条”“新十条”优化防控措施，再到将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染、由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”……我国始终坚持边防控、边研究，边总结、边调整。

新冠病毒致病力下降，是我国优化防控措施的重要前提。

迎战奥密克戎，中国对病毒变异株的认识越来越深入。传播指数R0值最高攀升至21，这意味着在没有干预的情况下“1传21”，感染人数呈几何指数增加，奥密克戎的防控难度已非之前几代新冠病毒变异株可比。

然而，病毒变异大方向在传染力更高、潜伏期更短的同时，其致病力在减弱，也更趋向于感染人体上呼吸道。国内外专家普遍认为，相较于原始毒株和随后出现的其他变异株，奥密克戎的致病力趋于温和，病毒变异总体朝着季节性传染病方向发展。

病毒的危害性、人群免疫水平和卫生健康系统承压能力、社会公共卫生干预措施——自疫情发生以来，我国始终密切关注这三者之间的平衡。

启动全球最大规模疫苗接种，截至2022年11月上旬，我国全人群新冠疫苗完全接种率已超过90%；推进改革完善疾病预防控制体系，建立平战结合的重大疫情防控救治体系……我国在抗疫实践中既重视补安全短板，又着眼长远织牢防护网。

坚持稳中求进、走小步不停步，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的一条重要经验。

“我们打的是有准备之仗。”国家卫生健康委副主任李斌表示，随着病毒变异、疫情变化、疫苗接种普及和防控经验积累，我国新冠疫情防控进入了新阶段，防控工作面临新形势新任务。

系统应对，保障转段平稳有序

2023年1月3日，上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心。原来有10个补液位的补液区，“扩容”到27个补液位，一天内可满足约100名患者的补液需求。

国家卫生健康委医政司负责人介绍，截至2022年12月25日，全国二级以上医院发热门诊超过1.6万个，基层医疗卫生机构开设的发热门诊和发热诊室超过4.1万个。

统筹调配医疗资源，增设发热门诊，扩容医院重症床位；入户为高龄老人接种疫苗、上门发放健康防疫“爱心包”；根据健康风险等级，对老年人等重点人群开展健康监测，以绿、黄、红不同颜色进行分级标识；布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药日产能达到2.02亿片，抗原检测试剂日产能达到1.1亿人份……面临疫情防控新形势，一系列保障措施接连落地。

《新冠病毒感染者居家治疗指南》《新冠重点人群健康服务工作方案》《新型冠状病毒感染“乙类乙管”疫情监测方案》《新型冠状病毒感染“乙类乙管”检测方案》……密集出台的系列文件，为新阶段迎战疫情提供指引，增添信心。

国务院联防联控机制有关负责人表示，将新型冠状病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，是在综合分析病毒变异、疫情形势和防控工作基础上做出的重大决策，体现了坚持人民至上、生命至上和科学防治、精准施策的要求。

随着春运到来，人口大规模流动将对各地尤其是广大农村地区的疫情防控带来考验，需要系统应对，完善准备。

太行山深处，天刚蒙蒙亮，村医就开始准备送医送药。河北省保定市组建了5000多支家庭巡诊小分队，为群众提供上门送医送药、研判病情、协助转诊等医疗服务保障，并为辖区65岁以上重点人群建档立卡。

通过发动乡村医生与志愿者，保障群众就医用药，为老年人等重点群体提供居家健康服务、做好转诊服务等，多地正根据疫情防控新任务，全力构筑基层新防线。

国家卫生健康委有关负责人表示，当前全球大流行尚未结束，疫情走向仍有不确定性。“乙类乙管”绝不是放任不管，而是要把工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，确保疫情防控转段平稳有序。