浙江台州：免费托管医护人员子女

1月9日9点半，在獴启双语托育中心，伴随着欢快的歌声，老师为大班的小朋友们上寒假公益托班开班的第一节课。

当前疫情防控处于特殊时期，医务人员工作压力增大，又碰上寒假，子女假期“看护难”成了亟待解决的难题。为减轻医务人员家庭负担，浙江省台州市妇联、椒江区妇联、白云街道联合为医护人员子女定制寒假专场免费公益托班计划。该托班为期两周，覆盖台州市立4家医院共75名医护子女。

9点，台州市立医院急诊科医生徐道剑就把7岁的小女儿徐歆辰送到了獴启双语托育中心。“我们两口子都是医护人员，平时也没什么空闲带孩子玩。现在寒假提前放假，正愁着不知道怎么办。”将女儿交给托育中心照料，徐道剑和家人总算松了口气。

“此次托育中心公益托班招收了40名3至7岁的医护人员子女，按照年龄分为大班、小班两个班级，并分别配备了两位老师、两位阿姨。”獴启双语托育中心园长陈梦梦介绍，该托班将开展认识冰雪、制冰游戏等专项课程，做到让家长们放心、孩子们开心。

台州市妇儿服务中心也推出了一系列面向医护人员子女的公益免费课程。这些课程既有寒假期间的作业疑问解答，也有各类机器人、科学实验、编程等趣味课程。

“在托管时间上，我们充分顺应医务人员需求，从早8点托管到晚5点，确保医务人员能够在上下班时间送娃接娃，最大限度为他们提供便利。同时严格执行各项防疫及安全防护措施，帮助职工子女度过一个安全、健康、充实、愉快的寒假。”台州市妇女儿童服务中心主任陈益清说。