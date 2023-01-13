聚焦突出问题 落实农村疫情防控责任

为解决当前农村疫情防控缺医少药的突出问题、短板弱项和其他农民群众关心的急难愁盼问题，落实五级书记抓农村疫情防控责任，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班日前印发《关于加强农村地区疫情防控工作调研督导的通知》（以下简称《通知》），提出针对县（市）、乡镇（街道）、村的调研督导8项参考清单。

《通知》指出，各地要把调研督导作为推动农村地区疫情防控工作的重要抓手，坚持问题导向，按照一级抓一级、一级督一级的要求，聚焦建立农村重点人群包人包户联系人制度等重点内容，开展调研督导。对调研督导中发现的问题咬住不放，一抓到底，挂单督办，提高解决问题的实效。

《通知》强调，县级层面重在安排部署、把控需求，要及时部署，全面组织安排，确保农村患者有药用、有医治。乡镇层面重在统筹协调、调度指导，要督导乡村医疗机构对重点人群巡访、巡诊，建立协助转运转诊机制，做好统筹调度运输车辆和人员的准备。村级层面重在实际操作、具体落实，要建立重点人群信息台账，落实包保机制，到户到人，动态掌握实时情况；要备足人员、车辆，帮助做好就医转诊；要做好疫情防控、合理用药、卫生习惯等常识的宣传；要安排专人对红白喜事等聚集性活动以及棋牌室、网吧等密闭场所，进行巡查指导，督促落实戴口罩、消毒、通风等防控措施；要对需要帮助的困难村民，安排专人落实饮食、医药、农事等帮扶措施。