国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班印发调研督导参考清单——
聚焦突出问题 落实农村疫情防控责任
本报记者 陈晨
为解决当前农村疫情防控缺医少药的突出问题、短板弱项和其他农民群众关心的急难愁盼问题，落实五级书记抓农村疫情防控责任，国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班日前印发《关于加强农村地区疫情防控工作调研督导的通知》（以下简称《通知》），提出针对县（市）、乡镇（街道）、村的调研督导8项参考清单。
《通知》指出，各地要把调研督导作为推动农村地区疫情防控工作的重要抓手，坚持问题导向，按照一级抓一级、一级督一级的要求，聚焦建立农村重点人群包人包户联系人制度等重点内容，开展调研督导。对调研督导中发现的问题咬住不放，一抓到底，挂单督办，提高解决问题的实效。
《通知》强调，县级层面重在安排部署、把控需求，要及时部署，全面组织安排，确保农村患者有药用、有医治。乡镇层面重在统筹协调、调度指导，要督导乡村医疗机构对重点人群巡访、巡诊，建立协助转运转诊机制，做好统筹调度运输车辆和人员的准备。村级层面重在实际操作、具体落实，要建立重点人群信息台账，落实包保机制，到户到人，动态掌握实时情况；要备足人员、车辆，帮助做好就医转诊；要做好疫情防控、合理用药、卫生习惯等常识的宣传；要安排专人对红白喜事等聚集性活动以及棋牌室、网吧等密闭场所，进行巡查指导，督促落实戴口罩、消毒、通风等防控措施；要对需要帮助的困难村民，安排专人落实饮食、医药、农事等帮扶措施。