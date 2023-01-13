在一线，守护生命健康（新春走基层）

上午8时20分，换上白大褂，戴上蓝色医用帽、N95口罩，洗手消毒，贵州省贵阳市南明区人民医院呼吸内科医生陈友恒坐在了门诊室里，此时门外已有10多名患者在等候。

下午3时，患者梁华来到医院，她感染新冠病毒已有1周时间，目前咳嗽不止。“有没有基础病……”仔细问诊，检测血压、血氧饱和度后，陈友恒给梁华开了肺部CT检查单。

近段时间，陈友恒平均每天看诊160多个患者，比之前增加了1/3。“很多是老年人，为了不让他们久等，要尽量快看、多看。”感染新冠病毒康复不久的陈友恒顾不上喝水、上厕所，大半天下来嗓子已经沙哑。

拿着CT检查单，梁华来到放射科，她的前面还有7名等待检查的患者。放射科主任张信君告诉记者，南明区人民医院是一家二甲医院，过去来放射科做CT检查的患者平均每天有50人左右，现在每天至少要检查150人。为此，科室取消了节假日休假，每天保证至少两名医生24小时在岗。“这是医生下诊断前的重要环节，必须认真做好每一次检查。”张信君说。

1小时后，梁华拿到了CT检查结果，显示肺部有炎症。综合判断病情后，医生建议输液治疗。开治疗单、划价、缴费、取药，梁华来到护士站，等待输液。“护士，换药”“护士，拔针”……病人多，护士们工作忙，每天步数大都在2万步以上。

夜幕降临，梁华还在输液。门诊室里，医生还在忙着看报告单；放射科里，检查设备持续运转；护士站里，护士手里的药水换了一瓶又一瓶，“只要还有患者，我们就不休息。”

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 07 版）