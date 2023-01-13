多彩冰雪季  消费热起来

寒冬腊月，人们在雪场纵情飞驰，在冰场嬉戏玩耍，大众参与冰雪运动的热情不断升温。2022年12月下旬以来，全国各地雪场冰场纷纷开门营业，人们充分享受冰雪运动乐趣。

这是北京冬奥会后的首个冰雪季，冬奥遗产继续发挥作用，冰雪消费需求旺盛，体育产业整体向好。

热情高涨，众多游客体验冰雪乐趣

2023年元旦假期，文化和旅游部统计数据显示，冰雪、游湖、露营、登山等运动度假方式颇受游客青睐。其中，北京圆明园、颐和园、紫竹院、什刹海等举办的冰雪活动，吸引了不少家庭前往体验。东北冰雪大世界、亚布力、长白山等经典冰雪旅游目的地也吸引了大量游客体验冰天雪地的别样乐趣。

北京、河北以及东北等冰雪资源丰富地区雪场重现热闹景象。张家口崇礼太舞滑雪小镇总裁周文茜介绍，冰雪消费持续回暖，2022年12月下旬以来，客房预订情况已经达到2021年末的水平。“从北京乘坐京张高铁，1个小时左右就能到达崇礼雪场，为雪友们提供了极大便利。”对冰雪运动的发展前景，周文茜充满信心。

广东、四川、贵州等地也纷纷开展冰雪运动。上海市推出12处户外移动冰场，结合节假日推出嘉年华活动，让冰雪运动氛围更加浓厚。从黄浦滨江的船坞一号到徐汇滨江的正大乐城，从前滩的东方体育中心到虹口的白玉兰广场，冰雪运动让城市生活更加丰富。

示范带动，冬奥场馆助力冰雪消费

北京延庆奥林匹克园区开门迎客，人们对这个雪季充满期待。这里曾是北京冬奥会高山滑雪项目的赛场，能够带给滑雪爱好者冬奥级别的雪道体验。

“雪道被划分为不同的体验区域，既有满足高水平滑雪者需求的超级大回转赛道，也有适合初、中级雪友的回村雪道，尤其是回村雪道的终点与冬奥村相连，使得运动、休息无缝衔接。”延庆奥林匹克园区相关负责人陈红艳说。

北京冬奥会场馆设施助力冰雪消费。在2022—2023北京冰雪运动消费季活动中，以国家速滑馆“冰丝带”、“冰立方”冰上运动中心、首钢滑雪大跳台、国家高山滑雪中心“雪飞燕”为代表的近百家雪场冰场踊跃参与。“充分发挥冬奥场馆设施的示范带动作用，有利于多样化高质量冰雪产品集中供给，从而带动体育消费增长。”北京市体育局副局长孟强华说。

京东运动数据显示，北京作为历史上第一个“双奥之城”，在2021—2022年度稳居国内滑雪运动消费城市榜首。京东运动渠道创新部总监刘林说：“‘带动3亿人参与冰雪运动’成果显著，冰雪消费潜力得到释放。”

拉动市场，各地陆续推出消费券

北京市滑雪协会副主席伍斌表示，滑雪从运动方式逐步转化为休闲方式，预计将带动市场消费持续增长。

为促进体育消费，各地近期陆续推出消费券。例如，北京将陆续向市民发放不少于3万张消费券，市民可享受北京地区部分冰雪场馆门票优惠；河北近期将安排1500万元专项资金，启动冰雪消费券补贴发放工作；吉林发放冰雪消费券共计100万元，覆盖整个雪季。

各大雪场统计数据显示，热爱滑雪的年轻人比例较大，家庭出游也在大幅攀升。崇礼云顶滑雪公园副总裁张旭光认为，不能仅仅把滑雪当作普通体育产品，也要当作一款旅游文化产品来开发。目前，崇礼多家雪场都有意愿与航空公司展开合作，增开航班，方便南方城市游客体验冰雪活动。

除了积极开发客源，开展多业态经营也是重要课题。张旭光表示，在北京冬奥会的带动下，崇礼地区接待能力和设施水平有了大幅提升，能为开展商务会展经济、组织营地教育提供服务。同时也希望进一步强化与冰雪产业融合，拉动冰雪消费，促进冰雪运动发展。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 14 版）