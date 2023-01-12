统筹资源，提升农村地区救治水平

马桂芳是宁夏回族自治区固原市西吉县偏城乡偏城村村医，从去年12月中旬开始，她带着村里的医生团队走村入户，为村里行动不便、独居等特殊情况的老人送药上门、协助就医。偏城乡卫生院通过综合老年人患基础疾病情况、疫苗接种情况、患病风险程度等因素，建立起分类管理机制，并设立关心关爱台账。

“将重点人群落实落细到家庭医生网格，做到每一名老年人都在网格内，都有责任人。”偏城乡卫生院院长康晓明说，卫生院从县上领取防疫健康“暖心包”后，及时发到各村卫生室，并由村医进村入户第一时间送到重点人群手里。

近日，宁夏成立自治区农村地区疫情防控工作专班，通过统筹医疗资源准备，加强疫苗接种和重点人群健康管理，强化医务人员、设备、药品和抗原试剂储备，提升医疗救治能力，有序推进农村地区的疫情应对准备和救治工作。

目前，宁夏多个县区免费向重点人群发放装有健康宣教材料、体温计、感冒药等物品的“健康防疫包”1万余个。

在固原市彭阳县，依托“乡镇党委—村（社区）党支部—网格（村民小组）党小组—党员联系户”四级组织架构，彭阳县集结党员干部1640名，按照“一个村社区建立一个联络群、一个群织起一张互助网”的原则，组建287支暖心配送服务小分队，为村民精准纾困解难。

随着《全区加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》《新冠病毒感染者居家治疗指南》等出台，宁夏以城市医联体和县域医共体为基础，构建起自治区级和市级医院与县（区）、乡村的对口帮扶机制。

同时，利用远程诊疗系统和基层人工智能辅助诊疗系统，宁夏建立分级诊疗和转诊衔接网络，形成区、市、县三级医疗服务城乡联动机制。此外，宁夏已选派937名二级以上医疗机构医务人员支援基层，将培训工作延伸至村卫生室，切实提高基层医务人员居家健康监测、药物对症治疗和对高危群众的识别、诊断及处置能力。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 06 版）